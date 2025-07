Mercedes viert tekenen Verstappen met speciale livery en oranje safetycar

Mercedes kleurt de safetycar dit weekend oranje.

Collega @nicolasr bracht afgelopen week het extreem hete nieuws dat Max Verstappen volgend jaar voor Mercedes rijdt. In de fameuze Italiaanse media gaat in ieder geval rond dat het al in kannen en kruiken is. De hoofdrolspelers spelen shtum rondom het onderwerp dit weekend in Silverstone.

Fans valt echter in het oog dat Mercedes de safetycar voor dit weekend maar vast heeft uitgevoerd in Sunset Beam Orange. Dit broertje van Sunbeam Yellow is normaal gesproken niet te zien op de safetycars, die vroeger altijd zilver waren en dezer dagen ook vaak rood. Officieel zegt Mercedes dat ze het doen om de 75ste verjaardag van de F1 te markeren. En om extra aandacht te vestigen op de Mercedes-AMG GT XX, de conceptcar die Das Haus afgelopen week introduceerde.

Op internet weet men echter wel raad met de oranje Merc. Reaguurders menen dat het een signaal is van Toto aan Max om zijn liefde te betogen. Anderen spreken van de Franz Hermann special edition Mercedes safetycar. Waarbij Franz Hermann natuurlijk het pseudoniem was dat Max Verstappen onlangs gebruikte op de Nürburgring, voor de cultuurbarbaren onder ons.