Drie keer raden welk land deze kitscherige GT-R aanbiedt

Smaak is niet te koop.

Sommige dingen zijn leuk om in perspectief te zetten. Als je in Nederland een dealer wil verlaten met een voordelige sportauto, dan heb je het over een auto als de Mazda MX-5 voor een rug of 30. Wil je de Nissan-dealer verlaten met een GT-R, een toch al vrij oud wordende sportwagen, dan ben je pas na 169.600 euro klaar. De auto is bedoeld als een rivaal voor de 911 Turbo S, maar waar ze in Zuffenhausen vooral kiezen voor extreme mates van kwaliteit en luxe, verruilt de GT-R een deel daarvan voor keiharde cijfers. Een beetje hoe de Tesla Model S en Porsche Taycan tegenover elkaar staan.

Er zijn ook landen waar een GT-R helemaal een schijntje kost. U weet wel, dat land waar ze de hoogste toren ter wereld hebben, de politie rondrijdt in een arsenaal supercars en je bij verscheidende pinautomaten rasechte goudstaven tevoorschijn kan laten toveren. We hebben het over de rijkere van de twee grote steden in de Verenigde Arabische Emiraten: Dubai. Hier telt het niet hoe snel je auto over een circuit kan. Of hoeveel pk hij heeft. Nee, het belangrijkste is dat je kunt zien hoe veel geld je hebt uitgegeven aan je bolide.

Dat maakt de GT-R die we vandaag behandelen een beetje raar. Je zou dus zeggen dat je vooral een GT-R koopt als je geld wil besparen. Als uiterlijk vertoon je ding is, moet je veel duurder spul hebben. Duurder dat is deze GT-R zeker. En het hokje ‘uiterlijk vertoon’ wordt door deze snelle Nissan ook aangevinkt. Het ding is van goud.

En dan niet gewoon een goud laklaagje, nee, goud met patroontjes. Als het aan de prijs ligt, zal het een echt laagje goud zijn. De auto kost 1.999.000 Dirham, wat omgerekend zo’n 490.000 euro is. Aangezien een GT-R in Dubai zo’n 120.000 euro kost, lijkt het niet alsof een simpele lak de prijs verviervoudigt.

Maar goed, het ziet er wel bijzonder uit. Naast het goud is de auto ook voorzien van een bodykit. Drie centraal geplaatste uitlaten en grote velgen maken het geheel af. Het interieur bevat weinig verbeteringen ten opzichte van het origineel. Alleen wat gouden accenten. Motorisch lijkt er niks veranderd te zijn. Klinkt dit nou als de auto voor jou, dan moet je even een kijkje nemen op de Dubaise classifieds.

Met dank aan Lennart voor de tip!