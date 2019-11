Britse politie doet ruig

Het boeventuig is ook buiten de gebaande wegen niet meer veilig.

Het politiekorps van Zuid-Wales heeft een leuke nieuwe bedrijfswagen tot hun beschikking gekregen uit de schappen van Ford. De auto die we hier in de kenmerkende kleuren van de Britse politie zien is een Ranger Raptor. Dat is het ruigere broertje van de Ford Ranger.

De auto is weliswaar nog niet in grote aantallen aangeschaft, want het gaat hier namelijk nog om een proef. Wel is de auto al volledig in politietrim uitgevoerd. De dienders kunnen in ieder geval een beroep doen op 213 pk, die voortkomt uit een viercilinder dieselmotor. Ja, je moet geen pick-up volgens het ouderwetse Amerikaanse recept verwachten. De topsnelheid is normaal gesproken begrenst op 170 km/u, maar misschien wil Ford voor de politie een uitzondering maken. De sprint naar de 100 duurt 10,5 seconden. Bij een achtervolging op de openbare weg zet dit geen zoden aan de dijk, maar daar is de Raptor ook niet in de eerste plaats voor bedoeld.

Waar de auto vooral van pas kan komen is natuurlijk op minder goed begaanbaar gebied. Op hoge snelheid over ruw terrein crossen is geen enkel punt. Dit heeft de Raptor onder meer te danken aan zijn aangepaste onderstel. Hiermee staat hij 51 mm hoger op zijn pootjes dan zijn tamme broertje en de spoorbreedte is met 15 cm toegenomen. Ook is de auto voorzien van de nodige extra bodembescherming en banden die wel tegen een stootje kunnen. Dit alles lijkt de wagen tot een geschikte kandidaat te maken voor de dienders die in de heuvelrijke delen van Engeland actief zijn.

Als de criminelen zich overigens weer op de openbare weg begeven dan is daar de Focus ST Estate om het stokje over te nemen. Deze vlotte stationwagen is namelijk de tweede Ford die de Britten aan de tand aan het voelen zijn. De ST beschikt over 280 pk en sprint in 6 seconden naar de 100 km/h. Als de auto’s in de smaak vallen, kan Ford nog een leuke bestelling verwachten.