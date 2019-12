Deze nieuwe auto met 1.000 pk kost 49.846,32 euro

Die Veyron was wel een tikkeltje prijzig, niet?

Stel: je wilt vermogen. Heel erg veel power. Zo veel mogelijk pk’s. Maar het mag niet te veel kosten. Wat zijn dan je opties? Je zou kunnen kijken naar een Skyline of Supra. Maar echt goedkoop zijn die niet meer en tuning naar extreem veel pk’s is mogelijk, maar prijzig.

Wat als je toch écht 1.000 pk wil hebben en het moet nog eens een nieuwe auto zijn ook. Is er dan een mogelijkheid als je slechts 49.846,82 te besteden hebt? Jazeker! Je kunt dan het best gaan naar Lebanon Ford. Dat is een Ford dealer die middels diverse compressor kits erachter is gekomen dat je serieus veel vermogen uit zo’n Coyote V8 kunt extraheren.

Hun laatste product is een Mustang GT waarbij ze de motor hebben voorzien van een gigantische supercharger en de nodige extra hardware om ervoor te zorgen dat het blok het een tijdje aankan. De kosten van dat alles valt heel erg mee: slechts 54.995 dollar, of omgerekend 49.846,82 dollar.

Zijn er dan ook nadelen? Ja, een stuk of 1.000 eigenlijk. Want Lebanon heeft alleen de motor aangepakt. Voor de rest is er niets aan gebeurd. Op die manier kunnen ze ‘m voor een spotprijs aanbieden. Ook krijg je ditmaal geen garantie, wat bij hun minder sterke Mustangs namelijk wél het geval is.

Mocht je 54.995 dollar te veel vinden, ze werken aan een kit voor de Mustang GT met 1.000 pk in combinatie met de handbak, dan wordt de auto nog eens goedkoper van: 49.995 dollar! Ze zijn overigens niet compleet gek daar, bij Lebanon Ford. Ze raden ten zeerste aan om de rest van de auto te modificeren. De aandrijfsassen, veren, banden, uitlaat, en koppeling kunnen uiteraard worden aangepast.