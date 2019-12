Officieel: de vernieuwde F-type

Zowel van binnen als van buiten heeft de Jag een flinke opknapbeurt gekregen.

De uitdrukking ‘smaken verschillen’ is niet vaak gebezigd als het ging om het design van de F-type. Het was namelijk een van de weinige auto’s die iedereen unaniem mooi vond. Je zou daarom denken dat ze bij Jaguar geen reden hebben om rigoureuze veranderingen te doen aan het design, maar dat is toch wat ze gedaan hebben.

We konden het al zien op de gelekte foto’s en nu dus ook op de officiële foto’s: de auto is voorzien van een compleet nieuw front. Dit was een behoorlijk risico, maar de Britten zijn er desondanks in geslaagd de schoonheid van de F-type te behouden. Petje af dus voor het ontwerpteam, want het is een lastig opgave om de F-type een nieuw gezicht te geven zonder hem te verpesten. Minder opvallend: ook de motorkap en achterlichten zijn gewijzigd.

Onderhuids is de F-type evenmin ongemoeid gelaten. Het meest opvallende: de V6. Die schittert namelijk door afwezigheid. In Nederland in ieder geval. De keuze is nu beperkt tot vier- en achtcilinder motoren. De viercilindermotor uit de instapversie is hetzelfde gebleven en beschikt nog steeds over 300 pk. Er is een nieuwe V8-variant aan het motorengamma toegevoegd. Deze is iets tammer dan de R, die we al kennen, en vult daarmee het gat dat onstaat door het weglaten van de V6. Deze beschikt over 450 pk en 580 Nm koppel bij 2.500 t.p.m. Dit is genoeg om in 4,6 seconden naar de 100 te accelereren. De topsnelheid is 285 km/u. Deze nieuwe versie is zowel met vier- als achterwielaandrijving beschikbaar.

De F-type R met 5,0 liter V8 is gebleven. Het vermogen is gestegen van 550 pk naar 575 pk en het koppel van 680 Nm naar 700 Nm. De R sprint nu in 3,7 seconden naar de 100. De topsnelheid is begrenst op 300 km/u. Een vernieuwde SVR-versie is er vooralsnog niet. De afwezigheid van een V6 betekent ook de afwezigheid van een handbak. Deze was voorheen alleen leverbaar op de V6 en nu dus helemaal niet meer. Alle varianten van de F-type beschikken nu over een snelle Quickshift-transmissie.

Het interieur is ook opgefrist. Hierin is een nieuw digitaal instrumentencluster te vinden met een 12,3-inch scherm. Het Touch Pro multimediasysteem met een 10-inch display is nu ook ontvankelijk voor Apple CarPlay en Android Auto.

Voor wie de F-type op sommige momenten wat te luidruchtig vindt biedt het actieve uitlaatsysteem een oplossing. Ook hebben de V8-varianten een Quiet Start-functie, waarbij de motor rustig tot leven komt. Wees niet ongerust: als je wel gewoon van begin af aan van de V8-roffel wilt genieten kan dat ook nog gewoon.

De vanafprijs van de F-type is nu €91.300. De overige prijzen zijn nog niet bekend gemaakt.