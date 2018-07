Hier, de beste en slechtste tankstations op dit moment

De ANWB publiceert de beste aires en Raststättes, maar ook de slechtste.

Voor menig Nederlander is het weer zover: we proppen onze auto’s vol of doen er een caravan achter, op naar het zuiden van Europa, om vaak in de file te staan. Te lang rijden is niet goed voor je en al helemaal niet voor je eventuele koters, dus moet je af en toe even met je hele zwikkie naar een tankstation. Effe de auto uit, je eigen behoefte en die van je kinderen lozen, waarna je weer verder kan. Je bent er nooit lang, maar je bent blij dat ze bestaan.

Daarom moet een tankstation tot op zekere hoogte een fijne plek zijn. De ANWB besloot het heft in eigen hand te nemen en op de populairste vakantieroutes de tankstations te peilen. De twee routes die een representatief beeld geven van zes landen zijn de Route du Soleil, die van Breda tot La Jonquera loopt en Frankrijk, België en Luxemburg meet. De andere route is de Linksrheinische Autobahn, die van Venlo tot Milaan loopt en Duitsland, Zwitserland en Italië meet.

Vervolgens werden de stopplaatsen op meerdere punten beoordeeld. Daarbij zijn de voorzieningen, (benzine)prijzen, hygiëne, aantal parkeerplaatsen en de plaatsing in acht genomen. Voor de beste en slechtste stations moet je ver reizen… De slechtste is Lario Est, in Italië. De benzine is hier ontiegelijk duur (1.97 euro/l voor benzine, 1.88 voor diesel), er is geen afscheiding van de snelweg dus het is er luid, weinig parkeerplaatsen en geen voorzieningen. Mochten je koters een volle blaas hebben en je ziet “Lario Est” op de borden staan, zeg dan dat ze het nog even in moeten houden.

De beste is helemaal aan het eind van de Route du Soleil, Aire de Village Catalan. De grootte alleen al is indrukwekkend, waardoor er allerlei voorzieningen zijn. De ligging is ook perfect en je kunt er zelfs slapen, omdat er een 3-sterren-hotel met zwembad in verwerkt zit. Alles wat je nodig hebt, en meer.

Dan de vraag: waar stop je het liefst? Zoals bekend, als je het doet om de goedkope pitstop kan je Luxemburg (1.18/l voor benzine, 1.04/l voor diesel) niet overslaan. Of ga gewoon van de snelweg af! Duitsland en Zwitserland scoren op toilethygiëne, maar missen vaak de voorzieningen en algehele netheid. De Fransen gaan daarom met de winst ervandoor (volgens de ANWB althans), omdat de toilethygiëne niet ver onder de Duitsers zit en de voorzieningen veelal beter zijn.

Om af te sluiten nog een tip: mocht je via Duitsland reizen, probeer een Autohof te zoeken. Die liggen niet aan de snelweg maar aan een B-weg, relatief dichtbij de snelweg. Ze blinken niet uit in voorzieningen, maar het scheelt in de portemonnee: de benzine is soms wel 20 cent/l goedkoper.