Prachtige Drentse villa heeft plaats voor vier auto’s

Voor u in de aanbieding: een strak optrekje. Alleen de garage moet nog gevuld worden.

Er is en blijft keus zat voor de fortuinlijke petrolhead en ook vandaag is er weer een huis dat onder de aandacht kwam. Voor je het vraagt: neen, er past geen Porsche in de gevel en tevens is het geen kasteel.

Wat het wel is: een garage. Geen parkeerkelder helaas, maar een bovengrondse, vierdelige autostalplaats. Vier dikke bolides kun je er in kwijt, om er te komen moet je een heuse brug oversteken. Rij je nog een stukje verder door, dan zie je het huis wat bij de prijs inbegrepen zit. Een grote, Drentse villa die niet bepaald armoede uitstraalt.

Laat je overigens niet foppen door de oude uitstraling, het huis komt uit 2009 en is gebouwd in de stijl van het gebouw wat er eerst stond. Het is dus gewoon een vrij nieuw huis met dito voorzieningen. Je krijgt dus een grote garage, een gigantische tuin en een mooie locatie aan het Drentse water. Kan niet mooier eigenlijk.

De kosten? 2.645.000 euro. Zo ongeveer het gemiddelde van de andere huizen die hier de revue passeren. De garage is een mooie bijkomstigheid. Wat jullie erin zetten is bekend, dat hebben we al een keer gevraagd. Al ging het toen om een drietal auto’s, het vierde plekje kun je opvullen met een nieuw model uit 2018.

Met dank aan Tom voor de tip!