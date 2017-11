Renault Clio R.S. (2006-2013) – occasion video & aankoopadvies

Een hot hatchback die nu relatief goedkoop op te pikken is. Met deze zaken moet je rekening houden!

Renault Sport is een legendarische naam in hothatch land. Voor de mensen die geen bijna-nieuwe Mégane R.S. kunnen betalen, is deze generatie Clio R.S. misschien een goede optie: hij is compact, redelijk betaalbaar en in de juiste samenstelling een fantastische rijdersauto.

De Clio R.S. van deze generatie kwam in 2006 op de markt en is uiteraard gebaseerd op de Clio III. Bij z’n introductie had hij de beschikking over een 2.0 viercilinder, goed voor 197 pk. Dat werd na de facelift in 2009 opgewaardeerd naar 200 pk. De topsnelheid van de auto was 227 kilometer per uur na de facelift, terwijl een sprintje naar 100 net zo snel was als daarvoor: 6,9 seconden. De Clio R.S. van voor de facelift had wel een lagere topsnelheid, namelijk 216 kilometer per uur. In tegenstelling tot z’n opvolger, was de vorige generatie Clio R.S. uitsluitend leverbaar met een handgeschakelde zesbak met korte overbrengingsverhoudingen.

De Clio R.S. is makkelijk te herkennen: hij heeft onder andere bredere spatborden, een diffuser en een spoiler aan de achterkant. De facelift kreeg daar ook nog een splitter bij. Als de auto met het Cup Chassis was uitgerust lag hij bovendien iets lager bij de weg. Bovendien hadden auto’s met Cup-onderstel na de facelift een aangepaste stuurinrichting, die sneller reageerde op input van de bestuurder. Er waren met name van het model na de facelift een hele hoop special editions.

De Clio R.S. is zeer populair bij liefhebbers van sportief rijden. Dat heeft z’n voor en nadelen, maar één van de voordelen is dat er heel veel aftermarketspullen te vinden zijn om je auto te upgraden. Er staan momenteel 17 Renault Clio R.S.’en te koop op Autotrack. De prijzen variëren van €6700 euro tot €19.995 euro.

Pluspunten

Aandachtspunten

De Renault Clio R.S. is een populaire auto bij mensen die bijvoorbeeld de Nürburgring bezoeken. Niks mis mee, maar dat soort gebruik is wel een zwaardere belasting voor een auto dan gewoon woon-werkverkeer. Renault adviseert elke 30.000 kilometer of één keer per jaar service voor een Clio R.S., maar in geval van regelmatig circuitgebruik moet je deze termijn halveren. Hetzelfde geldt voor het vervangen van de distributie: als de auto zwaarder belast wordt, is het fijn als deze niet na zes jaar (of 120.000 km) maar na vier jaar (of 80.000 km) al vervangen is.

Aandrijflijn

Sommige aftermarket uitlaatsystemen leggen extra nadruk op de minder krachtige vermogensafgave bij 2000 – 3000 toeren.

De synchro van de versnellingsbak slijt wat vlotter dan gemiddeld, met name als je terugschakelt naar de vierde of derde versnelling kan dat merkbaar zijn.

De versnellingsbak voelt soms wat hakerig als deze nog koud is, maar als de auto eenmaal op temperatuur is moet de bak soepel schakelen.v

Soms loopt de auto wat onregelmatig als hij koud is, maar dat is geen probleem als het maar weggaat als de motor op temperatuur komt. Frans karakter, zullen we maar zeggen.

Onderstel

Een Clio R.S. is een goede rijdersauto, maar met het optionele Cup-chassis wordt het een fantastische rijdersauto. Zowel het onderstel als de stuurinrichting werd namelijk geüpgraded.

De stuurarmen raken soms versleten. Bovendien raakt soms het stuurhuis op z’n einde, wat te herkennen is aan huilende en/of bonkende geluiden uit het stuurhuis. Mocht je nog geen Cup-stuurinrichting hebben, dan is dit je kans om te upgraden.

Interieur

De stoelen van de Clio R.S. (zowel de standaardstoelen als de optionele Recaro’s) hebben nog wel eens instapschade.

De sturen slijten bovengemiddeld snel, waarbij het leer losraakt.

Exterieur

Als je een ratel van achter hoort, is dat waarschijnlijk een verkeerd uitgelijnde slotplaat.

Elektronica

De ruitenwissermotoren gaan (net zoals bij de standaard Clio) nogal eens stuk.

De elektrische sleutels houden er nog wel eens mee op. Ook dit is een standaard Clio-kwaal.

Wees je ervan bewust dat airconditioning, elektrisch verstelbare spiegels, centrale vergrendeling en zij-airbags op auto’s met Cup-pack optioneel waren.

Bekijk hier het aanbod van de Clio RS op AutoTrack.