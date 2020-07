Project Palladium basis voor nieuwe Tesla Model S

Project Palladium moet de voorbode zijn voor een nieuwe generatie van de Tesla Model S én Model X.

Het is opmerkelijk om te zien hoe snel een merk kan verdwijnen en hoe snel een nieuw merk zijn naam kan vestigen. Dat merken als Saab, Rover en Pontiac het niet gingen redden, kon iedereen wel zien aankomen. Dat Tesla de meest waardevolle autoproducent zou worden, had 10 jaar geleden niemand kunnen bevroeden.

De eerste Tesla was eigenlijk een omgekatte Elise. Niet opmerkelijk, want zoals je hier kunt lezen zijn er heel veel variaties op een Elise van andere fabrikanten die het ook hebben geprobeerd. En nee, Tesla was niet de enige elektrische variant.

Model S

De echte doorbraak kwam met de Model S. Een zeer kloeke liftback die het elektrisch rijden salonfähig heeft gemaakt. De Model S was (en is) bijzonder rap, vooruitstrevend en voorzien van een prima actieradius. De auto gaat nu al een tijdje mee (sinds 2012) in diverse vormen. Ondanks dat de aandrijflijn, het infotainment en afwerking in de tussentijd (ingrijpend) zijn verbeterd, begint de auto op leeftijd te raken.

Project Palladium

Er staan een paar projecten bij Tesla op de planning. Eentje is Project Roadrunner. Dat gaat om verbeterde accupakketten (niet dat Tesla daarmee achterliep). Dan is er ook nog Project Palladium. Daar is nog niet heel erg veel over bekend, behalve dat het door ingewijden is bevestigd dat het project überhaupt bestaat.

Model S Plaid

Project Palladium behelst de opvolgers voor de Tesla Model S en Model X. Logisch, beide auto’s delen veel onderdelen. Wat is er dan allemaal bekend over Project Palladium? Welnu: bijna niets. Volgens bronnen bij Electrek is de Tesla Model S Plaid een belangrijke basis.

Aandrijflijn

De aandrijflijn en het aangepaste chassis zouden de basis kunnen worden voor de volgende generatie Tesla’s. De Tesla Model S Plaid was in 2019 twee weken een enorme hit op het internet, toen Tesla probeerde het record voor elektrische sedans op de Nürburgring Nordschleife af te snoepen van de Porsche Taycan Turbo S, iets dat (net) niet lukte. Een productieversie heeft tot op heden het levenslicht niet gezien.

Nieuwe Model S en X

Dat Project Palladium dan eindelijk moet zorgen voor een nieuwe Tesla Model S en X, is dan ook groot nieuws. Voor lange tijd werd door diverse ‘insiders’ aangenomen dat de Model S alleen nodig was om de boel op gang te krijgen bij Tesla. Of Project Palladium alleen technisch is, of ook een rigoreuze modelwijziging is, lijkt in het midden te liggen. De Model S is geïntroduceerd in 2012 en kreeg in 2016 een kleine facelift. Echter, de Model S is altijd constant voorzien van (vele) kleine updates.

IJzers in het vuur

Op dit moment worden de fabrieken in Fremont en Nevada aangepast voor Project Palladium. Als de geruchten kloppen, zouden de nieuwe producten relatief snel onthuld kunnen worden, alhoewel Tesla met de Semi, Cybertruck en Roadster nog voldoende ijzers in het vuur heeft.

Via: Inside EV’s