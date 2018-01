Drie van deze ‘Bestias’ werden zomaar cadeau gedaan

Vriendelijke jongen is die Donald toch.

Costa Rica is blijkbaar aardig geweest tegen Trump, want ze krijgen drie bepantserde wagens van de VS cadeau. De Costa Ricanen noemen de auto’s toepasselijk ‘Bestias’, wat beesten betekent. De drie kogelvrije auto’s worden door de politie ingezet om georganiseerde misdaad te bestrijden.

De drie dikke units zijn gemaakt door CSI Armoring, een bedrijf dat zich specialiseert in dit soort politievoertuigen. Dit model heet de Nemesis, maar is door de Costa Ricaanse overheid omgedoopt tot “El Justiciero” oftewel “De Waakzame”. De donatie van de drie beesten heeft een waarde van 625 duizend dollar. Dat is slechts een klein onderdeel van de 30 miljoen dollar die de VS afgelopen jaar investeerde in de veiligheid en justitie van Costa Rica.

De Nemesis weegt 8,4 ton en laat je zonder stress tegen kogels van 50. kaliber en granaten aanrijden.

Waarvoor de politie van Costa Rica zulk zwaar geschut nodig heeft is mij een raadsel. Evenals de twee militaire schepen die later dit jaar als cadeau van de VS overkomen. Zo blijkt Trump een beetje de Oprah van militair spul. You get a tank, and you get a tank!

NB: Niet alleen Costa Rica heeft blijkbaar dit soort beesten nodig, in Nederland hebben we vergelijkbaar materiaal. Trumps grote vrind Putin kiest liever wat moderner spul.