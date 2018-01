Oude auto’s zijn nog steeds een goede investering

Wie durft het aan?

Je hebt de afgelopen jaren vast wel geruchten gehoord dat het einde van de klassiekerbubbel eraan zit te komen. Sterker nog, waarschijnlijk hoop je er zelfs op, zodat je nu eindelijk eens die begeerde oldtimer kunt kopen die momenteel met de minuut duurder wordt. Als we een onderzoek van The Economist mogen geloven, kun je die droom nog wel even in de ijskast zetten.

Het blad heeft recentelijk namelijk een indexering gemaakt van verschillende goederen. Uit deze weging blijkt dat klassieke voertuigen vorig jaar wederom enorm goed in de smaak vielen. Het blad zette o.a. diamanten artikelen, wijn, kunst, horloges en auto’s tegenover elkaar om uit te zoeken welke nu precies het hardst in waarde is gestegen.

Hoewel de betere bolides een kleine dip moesten incasseren, steken ze nog ruim boven de concurrentie uit. In vergelijking met juwelen of horloges blijkt een investering in voertuigen nog altijd de beste keuze te zijn. Zelfs de bijzonder dure schilderijen wisten niet aan de cijfers te komen die de markt voor klassieke auto’s wist te produceren.

Volgens het blad is dit volledig te danken aan het groeiende aantal high-net-worth individuals (HNWI) op aarde. De afgelopen vijf jaar steeg het aantal buitengewoon welvarende mensen van 11 naar 16,5 miljoen. Daarbij steeg tegelijkertijd ook hun gezamenlijk vermogen van 63,5 biljoen dollar naar 100 biljoen dollar. In andere woorden, er is dus meer geld en meer vraag voor een steeds kleiner wordende groep klassieke auto’s.

Hoewel het niet ondenkbaar is dat het een keer uit met de pret moet zijn, lijkt het er voorlopig op dat het oude koekblik nog wel even wat waard blijft. Tot die tijd blijven we dromen.

Beeld: Lamborghini Countach via @dutchstylez