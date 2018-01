Lezersvraag: welke trips kun je aanbevelen aan petrolheads?

Jouw mening telt.

Ieder van ons zal er eentje hebben: een plaats waar al je automobiele behoeftes bevredigd worden. Of het nu de plaats is waar je je voorliefde voor auto’s voor het eerst ontdekte, of een locatie waar je keer op keer terug kunt komen zonder dat het gaat vervelen, Yep, bepaalde ervaringen zul je voor de rest van je leven koesteren. Juist die locaties, waarvan je de ervaringen nooit zult vergeten, willen we van jullie horen.

Ondergetekende heeft in zijn relatief korte bestaan een aantal van die trips meegemaakt, de een nog fascinerender dan de ander. Met name de autosport-gerelateerde evenementen zijn me enorm bijgebleven. Zo werd ik ooit als klein mannetje door mijn vader meegenomen naar het Circuit Zolder, waar we de DTM-race zouden bijwonen. Het trommelvlies-verscheurende gebrul van de V8-motoren staat me nog bij.

Jaren later vonden we onszelf in het holst van de nacht op een landweg in Noorwegen, onderweg naar de Rally van Zweden. Hoewel het nog altijd het koudste is wat ik ooit heb meegemaakt (ongeveer -30 graden celcius) viel alle krampachtigheid weg nadat de rallyauto’s ons om de oren vlogen bij Colin’s Crest.

Goed, dat al mijn nostalgische gebrabbel voornamelijk autosport-gerelateerd is, wil niet zeggen dat jullie eenzelfde weg in moeten slaan. Het zou immers zomaar eens kunnen dat jullie in Maranello bij Ferrari zijn wezen buurten, of dat je in Argentinië replica Bugatti’s gebouwd hebt zien worden. Of misschien was het Louwman Museum wel de gaafste plek die je ooit hebt bezocht!

Wat jullie favoriete trip ook mag zijn, wij willen het horen; dan kan iedereen zoveel mogelijk inspiratie opdoen om er een grandioos jaar van te maken.