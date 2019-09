Drie vragen en antwoorden over de brandstoffen van Shell

De ene brandstof is de andere niet. De kans is aanwezig dat je er niet eens bij stilstaat wat je precies aan het tanken bent tijdens het proces. Je geeft je geliefde bolide het beste wat ‘ie nodig heeft.

Om meer duidelijkheid te krijgen over brandstoffen hebben we Shell een drietal vragen voorgelegd. Johanne Smith, de brandstofexpert van Shell heeft vervolgens antwoorden gegeven op onze vragen.

Hoelang is al Shell bezig met het ontwikkelen van Shell V-Power?

Zo’n 120 brandstofwetenschappers van Shell zijn over de hele wereld bezig met het ontwikkelen van de beste brandstoffen. Niet alleen de brandstof voor in de auto maar ook Shell V-Power racebrandstoffen voor Scuderia Ferrari. Shell heeft meer dan een eeuw ervaring op het gebied van brandstofontwikkelingen. De formule is natuurlijk geheim, maar zijn het resultaat van enkele jaren ontwikkeling en testen, zowel in het laboratorium als op testbanken, rollerbanken en veldtesten in de praktijk.

De eerste Shell V-Power brandstof is in 2004 geïntroduceerd, met een aantal voordelen ten opzichte van Euro 95. De meest recente introductie van de vernieuwde Shell V-Power was in 2017. Als resultaat van vijf jaar ontwikkeling bevat deze brandstof nu de DYNAFLEX-technologie en is het octaangetal verhoogd naar RON 98.

Bij Shell wordt in-house een hele reeks testen en activiteiten uitgevoerd, van het bedenken van een idee tot aan de levering van brandstof aan de pomp. Dit vindt in eerste instantie vooral plaats in het laboratorium, waar we een reeks van formules onderzoeken. De meest belovende worden vervolgens in motoren getest, waarbij gebruik gemaakt wordt van in-house testbanken en industrie standaardtesten, waarbij de motor onder nauwkeurig beheerste omstandigheden in het laboratorium wordt getest. Het testen onder geconditioneerde omstandigheden in het laboratorium is belangrijk om betrouwbare resultaten te krijgen en variabelen tijdens het testen uit te sluiten. Pas daarna wordt de brandstof in echte voertuigen op een ‘bewegende weg’ (rollerbank) getest, waarbij onder geconditioneerde omstandigheden in het laboratorium de echte rijomstandigheden worden nagebootst. De laatste stap is de ultieme beproeving van de nieuwe brandstof formules in de praktijk met een veldtest. Dit ontwikkelingsproces neemt jaren in beslag.

Wat heeft Shell tijdens de ontwikkeling van de nieuwe Shell V-Power gedaan en wat maakt Shell V-Power de best presterende brandstof tot nu toe van Shell?

We ontwikkelen onze brandstoffen voortdurend op basis van moderne innovaties in motoren en de behoeften van onze gasten. Alles wordt uitvoerig getest; eerst in het laboratorium en daarna in de praktijk. Om dit goed te doen vergt dat de nodige tijd. Via deze manier van werken zijn we er zeker van dat we onze beste resultaten kunnen bieden. Er zijn meer dan 3 miljoen kilometers gereden met meer dan 250 auto’s. We hebben zo aangetoond dat onze brandstoffen met DNYAFLEX-technologie zijn gemaakt om de efficiëntie en de prestaties van de motor te verbeteren.

Waarom kiezen voor Shell V-Power Benzine in plaats van Euro 95 benzine?

Het grootste verschil tussen Shell V-Power Benzine en Euro 95 Benzine is de actieve reiniging van de motor tijdens het rijden. Shell V-Power Benzine bevat drie keer meer reinigende moleculen dan Shell Euro 95. Dit helpt de vorming van vuilafzettingen op vitale motoronderdelen te voorkomen en kan zelfs bestaande vuilafzettingen tot 80% verwijderen. Bovendien is Shell V-Power Benzine drie keer actiever in het verminderen van wrijving in de motor dan Shell Euro 95. Laboratoriumtesten toonden aan dat wrijvingsverminderende moleculen het energieverlies als gevolg van wrijving verminderen. Minder energieverspilling helpt motorefficiëntie en motorprestaties te verbeteren.

Nu kan het zo zijn dat jij een vraag hebt die hierboven niet beantwoord is. Laat hieronder in de comments jouw vraag achter voor brandstofexpert Johanne Smith.