Komst Jaguar I-PACE SVR is een kwestie van tijd

En dat is goed om te horen.

De Jaguar I-PACE (rijtest) bestaat inmiddels alweer een tijdje en vooralsnog hebben we geen nieuwe varianten van het volledig elektrische model gekregen. De I-PACE is er op dit moment enkel als EV400, een uitvoering met twee elektromotoren à 200 pk. Jaguar werkt echter wel degelijk aan meer keuzemogelijkheden. Zo heeft de baas van Special Vehicle Operations, Michael van der Sande, aangegeven dat de er ook een krachtigere SVR-uitvoering in de pijplijn zit.

In een gesprek met Autocar vertelt van der Sande dat een SVR-versie van de I-PACE absoluut tot de plannen behoort. De baas van de afdeling zegt dat het slechts een kwestie van tijd is voordat de snellere EV zijn debuut kan maken. Hoewel er nog geen officieel ontwikkelingsplan bestaat voor een dergelijk model, benadrukt van der Sande dat deze uitvoering op termijn sowieso komt.

Met deze versie van de I-PACE zal Jaguar uiteraard op een kleiner gedeelte van de markt mikken. De auto zal meer worden gericht op enthousiastelingen, in plaats van consumenten die enkel de beste auto voor hun geld zoeken.

Technisch gezien is er nog niets in kannen en kruiken, maar we kunnen alvast wel een beeld vormen wat we van een SVR-versie van de I-PACE mogen verwachten. Uiteraard zal het model sneller zijn dan het instapmodel. Jaguar lijkt het vermogen te willen opkrikken en daarmee de acceleratietijd (0-100 km/u) te verlagen naar minder dan 4,5 seconden. Het chassis zal worden verbeterd aan de hand van de informatie die Jaguar heeft opgedaan in zijn eigen I-PACE eTrophy-kampioenschap, de ondersteunende raceklasse voor de Formule E.