Driemaal raden welk land deze Lamborghini “kopie” uitpoepte

Hint: kijk naar de man rechtsboven op de foto.

“Nee, dat kan toch haast niet. Is het daadwerkelijk zo’n gemakkelijke vraag?”

“Ja, zeker wel.”

“Maar stereotyperen doen we anno 2018 toch niet meer? Kan dat nog door de beugel?”

“Voor sommige volkeren mag je een uitzondering maken, Mark.”

“Ik begrijp niet helemaal waarom je hier ineens ras en etniciteit bij betrekt, Jasper. We hebben het gewoon over een hondslelijke replica van een Lamborghini.”

“Excuus, ik dwaalde af. Hondslelijk is ‘ie inderdaad, Mark.”

Of beide heren het bij het rechte eind hebben, durf ik niet te zeggen. Één ding is in ieder geval zeker: bovenstaande replica komt voor de volle honderd procent uit Moeder Rusland. De iconische slav squat, waarvan ik persoonlijk kan bevestigen dat hij ook door de Russen veelvuldig wordt beoefend, is misschien nog wel fascinerender om te bekijken dan de zwarte contraptie waarnaast de jongeman hurkt.

Mocht het niet direct duidelijk zijn, de duistere bolide moet eigenlijk een Lamborghini Reventon voorstellen. Je hoeft echter geen door auto’s geobsedeerde havik te zijn om te zien dat het dit absoluut niet is. Het idee is geinig, maar de uitvoering laat van zich te wensen over. Het hoekige gestalte van de Reventon is duidelijk herkenbaar, maar door de totaal andere vormen van de Mitsubishi GTO (3000GT) lijkt de wagen wel uiteengetrokken en gekrompen tegelijkertijd te zijn in Photoshop. Dat gezegd hebbende geldt wederom het aloude adage dat ieder zijn gang moet kunnen gaan, zo lang er maar niemand pijn wordt gedaan. Daarom, willekeurige Rus, wie je ook bent: leef je vooral uit en geniet ervan!

De ‘Reventon’ is onderhuids een Mitsubishi GTO uit ’91 met 80.000 kilometer op de teller. De verkopende partij wil er 600.000 roebel voor, omgerekend ongeveer 8.165 euro.