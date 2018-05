McLaren krijgt 230 miljoen van aspirant F1-coureur

In euro's, welteverstaan.

Sommige geruchten zijn te sappig om te laten schieten. Ditmaal is het RaceFans dat een interessante scoop uit de metersdiepe pot der geruchten heeft weten te lepelen. De toegewijde website komt wel vaker met goede inzichten, en ook ditmaal is het weer raak. In dit geval gaat het om een flinke cheque die richting het adres van McLaren is verzonden. Of nou ja, dat de Britten het geld hebben gekregen is niet zozeer het probleem. Wie het heeft geschonken, daar zit wél een luchtje aan.

Hoewel de McLaren Group, het bedrijf achter McLaren Automotive en McLaren Racing, zelf niets over de situatie wil vertellen, blijkt dat de geldschietende partij hoogstwaarschijnlijk banden heeft met een Formule 2-coureur. Het gaat om de Canadees Nicholas Latifi, die het dit jaar wederom tegen Nyck de Vries opneemt en uitkomt voor het team van DAMS.

Latifi heeft, naar verluidt, banden met Nidala Limited. Deze firma heeft de McLaren Group recentelijk een enorme kapitaalinjectie gegeven, door 888.135 aandelen te kopen ter waarde van 203,8 miljoen Britse ponden. De huidige testcoureur van Force India wordt met Nidala Ltd. gelinkt, omdat zijn vader, Michael Latifi, belangen heeft in het bedrijf. Michael is momenteel CEO van de Canadese voedselgigant Sofina.

De geldinjectie komt McLaren goed uit. Één van de voornaamste doelen van Zach Brown, de huidige CEO van McLaren Racing, is het aantrekken van grote sponsoren, maar dit is nog altijd niet gelukt. De Britten hebben al enkele jaren geen titelsponsor meer in huis. Momenteel moet de renstal zich redden met Kimoa, de kledinglijn van Alonso.

Beeld: McLaren F1 op Twitter