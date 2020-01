Driewerf hoera! Onschuldige burger wint van flitsmaffia

Pak aan, bermkassa.





Het nieuwe jaar is voor de Nederlandse automobilist ongeveer net zo goed begonnen als voor Nederlands vuurwerk; we zijn nog nét niet verboden met zijn allen, maar het begint daar wel in de buurt te komen. Wederom wordt autobezit en autorijden dit jaar fors duurder. De wegenbelasting wordt hoger, de accijns op brandstof is per 1 januari nóg maar weer eens verhoogd en op nieuwe auto’s sleept de overheid inmiddels gemiddeld(!) meer dan 5.000 Euro aan CO2-tax binnen. Ka-ching!

Daarbij komt dan ook nog eens dat we vanaf half maart maximaal ‘100’ mogen rijden op de snelwegen. Dat betekent dat als je een normale snelheid wil aanhouden, de prent peperduur wordt. Je begint immers te tellen bij een starttarief van 245 Euro (voor 130 in een 100-zone) en daarbovenop komt dan nog het extra bedrag voor de tien tot dertig kilometer per uur die de vlotte bestuurder daar toch al boven zat. Dat is toch net even wat minder relaxt achter het stuur zitten, met al dat getuur naar de berm op zoek naar struikrovers.

Gelukkig is er goed nieuws voor degenen die niet uit frustratie hun stuurwiel op willen vreten omdat ze met een slakkengang over een vijfbaansweg hobbelen. De bermridders verliezen namelijk de strijd van de onschuldige burger op ’s lands snelwegen. In de eerste acht maanden van vorig jaar is er mínder geld opgehaald met flitsacties dan in de eerste acht maanden van 2018. Dit ondanks het feit dat de overheid het gebrek aan buit heeft proberen te compenseren door tien procent méér controles uit te voeren.

Het AD bericht dat deze daling te wijten is aan het toenemend gebruik van ‘verklikkers’ zoals de app Flitsmeister. Deze app wordt inmiddels door zoveel weggebruikers benut dat een mobiele flitscontrole meestal al in het systeem staat voordat deze goed en wel is neergezet. Trouwe gebruikers van dergelijke apps worden ‘praktisch nooit meer geflitst’. De roofdieren in de berm moeten het zodoende doen met prooidieren die het nut van deze technologie nog niet onderschreven hebben. Overigens zijn dat er altijd nog enkele honderdduizenden per jaar.

Bij de politie wordt bevestigd dat men voorlopig ‘machteloos’ staat tegen apps als Flitsmeister. Nieuwe maatregelen om onschuldige burgers te pakken zijn in de maak, maar nog niet beschikbaar. Wel verwacht de politie rondom de overgang naar ‘100’ aanvankelijk nog even makkelijk te kunnen scoren. Maar hoe het struikroversgilde daarna moet overleven zonder nieuwe middelen, dat is de vraag…

Dank Dennis voor de tip!