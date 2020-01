Niets is cooler dan een senioren limo tunen

Dat bewijst deze Century maar al te goed.





Tuning is niet voor iedereen weggelegd. Persoonlijk ben ik een fan van milde tuning. Eenvoudige ingrepen die de auto beter maken. Een fabrikant moet altijd een compromis sluiten met het ontwikkelen van een auto. Een duidelijk voorbeeld is de BMW 1 Serie, die nu dankzij betere vering en dempers eigenlijk gewoon prettiger rijdt dan voorheen, ondanks het missen van @jaapiyo-aandrijving.

Voordat we afdwalen, terug naar tuning. Er zijn diverse soorten tuners. De ‘beste’ zijn vaak de merktuners met fabriekssteun. Denk bijvoorbeeld aan AC Schnitzer. het is niet altijd ieders smaak, maar de kwaliteit is onomstreden. Hetzelfde geldt natuurlijk voor Manthey, Brabus en Roush. Hetzelfde geldt voor TOM’s, alhoewel deze briljante tuner niet bij iedereen bekend is. Bij voldoende animo kunnen we er een uitgebreid artikel over schrijven.

TOM’s staat voor Tachi Oiwa Motorsports en net als AC Schnitzer doen ze aan racen en tunen, in dit geval met producten van Toyota. Hun laatste wapenfeit is deze Century. De Toyota Century is een uberchique limousine die het niet van de daken schreeuwt. Deze auto koop je als Japanner omdat je waanzinnig rijk bent, niet omdat je wil uitstralen dat je waanzinnig rijk bent. Mocht je rijk én sportief zijn, heeft TOM’s de oplossing voor je.

De Century is namelijk erg behoudend vorm gegeven. Een bewuste keuze, voor eveneens behoudende (rijke) Japanners. Maar bij TOM’s weten ze het geheel wat meer cachet te geven dankzij een compleet nieuwe bodykit met voorbumper, sideskirts en achterbumper. Ook zien we twee dubbele uitlaten en enorme 21-inch velgen. Ook staat de Century nu wat lager op zijn poten. TOM’s is overigens niet de eerste met een sportieve Century, speciaal voor Akio Toyoda (de baas van Toyota) heeft Gazoo Racing een Century GRMN gebouwd.

In technisch opzicht heeft TOM’s dit keer niet zoveel gedaan. Als uitgangspunt werd gekozen voor een hybride. Let wel, een 5.0 V8 met 375 pk en een elektromotor met 224 pk. Het maximale systeemvermogen bedraagt 430 pk. In principe meer dan voldoende. Bij TOM’s hebben ze vooral gekeken om de motor wat sportiever alleen te laten voelen. Dus de gaspedaalreactie bijvoorbeeld is een stuk directer, waardoor je de auto in het dagelijks verkeert als sportiever en sneller ervaart. Er worden slechts 36 stuks van gebouwd. De prijs is ook bekend, omgerekend zo’n 230.000 euro.