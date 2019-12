Koos Spee: “uitbreiding trajectcontrole pure geldklopperij”

Jazeker, zelfs Koos Spee vindt het too much.

Jarenlang was het genieten op SBS6. Het programma Wegmisbruikers! (ja, moet uitroepteken) was een soort rip-off van Blik op de Weg, maar dan zonder licht ironisch commentaar van Leo de Haas. In plaats daarvan kregen we de opiniërende verschijning van Andre van der Toorn (niet te verwarren met Aad van Toor).

Van der Toorn werd vaak bijgestaan door Koos Spee. Spee was in de jaren ’90 landelijk verkeersofficier. Tegenwoordig adviseert Spee de ministers van Verkeer en Waterstaat en de ministers van justitie. Spee is gespecialiseerd in verkeer- en vervoersbeleid, dus hij heeft in principe voor iedereen bruikbare adviezen. Hij vergaarde roem doordat hij ook onpopulaire adviezen gaf onder de noemer veiligheid.

Breedste Autoboulevard van Nederland

Waar dat betreft is de uitspraak die Koos Spee heeft gedaan in De Telegraaf vandaag een opmerkelijke. Hij is het namelijk niet eens met de uitbreiding van de trajectcontrole op de A2. In het interview laat hij weten dat hij het eens zou zijn met de beslissing als de veiligheid daarmee verhoogd werd, maar daar is naar zijn mening geen sprake van. Naar eigen zeggen is de A2 de “breedste Autoboulevard van het land” en is het “belachelijk” dat hier enorm op de snelheid gelet wordt, daar de A2 juist geschikt is om iets meer door te rijden.

Pure geldklopperij

Maar Spee gaat verder. Hij noemt het namelijk “pure geldklopperij”. Volgens de verkeers-advisieur moet de snelheid aangegeven worden op de Matrix-borden. Nu is het namelijk onduidelijk, te meer 130 km/u s’nachts wél is toegestaan. Volgens Marloes van Kessel (CVOM) is er wel degelijk risico. Automobilisten reden aanmerkelijk harder tussen de trajectcontroles. Die wisselende snelheden brengen volgens Van Kessel een verhoogd veiligheidsrisico met zich mee.

De A2 tussen Utrecht en Amsterdam is al geruime tijd een grote bron van inkomsten. Elk jaar staat de snelweg op 1 als het gaat om aantal uitgeschreven boetes. In 2018 bleef de teller staan op 646.387 boetes.

Fotocredit: @rob_martens via Autojunk.