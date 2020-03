BOVAG hengelt naar belastinggeld voor haar leden

BOVAG sorteert voor op graties belastinggeld. Middels de ‘coronamonitor’ brengt het vast even de kosten in kaart met het oog op de compensatiemaatregelen.

Het coronavirus maakt de stroggel for lyfe letterlijk en figuurlijk echt. Op ’s lands intensive cares vechten mensen letterlijk voor hun leven. In de rest van Nederland vecht men vooral voor het levensonderhoud. Dat geldt ook voor de autobranche. Deze wordt hard getroffen door het virus. Immers is de heilige koe voor veel mensen opeens niet meer prioriteit nummer één.

Bonafide bedrijven en louche sjacheraars

Gelukkig voor zowel de bonafide bedrijven als de louche sjacheraars in ons autoland, is er de BOVAG. Deze brancheorganisatie voor en door autobedrijven springt in de bres om de sector te verzekeren van extra monnie. Dit doet men middels de Coronamonitor. Bedrijven kunnen aangeven op welke manier ze getroffen worden door de ellende. BOVAG stapt vervolgens naar de autoriteiten om een zo vet mogelijke bail out los te weken.

Brief

De eerste brief naar I&W en EZ&K is inmiddels verstuurd. Je leest ‘m HIER. Na de obligate inleiding over het belang van gezondheid komt men snel tot zaken. In de brief schetst BOVAG een donker plaatje over de toestand van de branche. Men spreekt van een omzetverlies van 19 tot 83 procent voor de brede sector. De verwachting is dat de schade de komende periode verder toeneemt. Veelgehoorde problemen zijn:

Minder klanten

De orderportefeuille is minder gevuld

Minder werk in de werkplaats

Minder liquiditeit

Orders geannuleerd

Belastinggeld

BOVAG zit er dicht bovenop om te zorgen dat er een ordentelijk compensatie komt van ons aller belastiggeld. De brancheorganisatie is reeds bezig met een verdere analyse van de overige resultaten. Dit om de economische schade nader te kwantificeren ten behoeve van de aangekondigde compensatiemaatregelen. Bovendien komt er zo spoedig mogelijk nog een vervolgbrief. Daarin wordt gekeken naar hoe de maatregelen door ondernemers worden toegepast en waar de leden tegenaan lopen. Op basis daarvan kunnen dan weer verbetersuggesties of andere maatregelen volgen. Althans, zo ziet BOVAG het voor ogen.

BOVAG doet met andere woorden dus wat het moet doen. Maar vind jij hun voorstel ook een goed idee? Of zijn er belangrijkere prioriteiten dan het okkaziepaleis op de hoek? En zorgt al dat gratis geld van de overheid eigenlijk niet alleen voor uitstel van de economische crisis? Laat het weten, in de comments!