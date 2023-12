Drive to Survive doet het beter dan Fast & Furious

Drive to Survive weet een enorm publiek te trekken op Netflix.

Het is lekker Amerikaans gedramatiseerd, maar daarmee ook toegankelijk voor een groter publiek. Ik heb het over Drive to Survive. En juist door die aanpak is de serie al seizoenenlang een weergaloos succes op de streamingdienst Netflix. Dat blijkt uit data van het bedrijf zelf.

In het halfjaarlijkse Netflix Engagement Report is te zien hoeveel uur men naar content op de dienst kijkt. Meer dan 18.000 titels vormen het rapport, dat is 99% van alle content op Netflix.

Uit het enorme aanbod zijn we natuurlijk louter geïnteresseerd in automotive content. Wat blijkt? Het vijfde seizoen van Drive to Survive staat op plek 121 met meest bekeken content. Dat klinkt misschien niet als een topscore, maar voor een niche show op 18.000 titels is dat niet verkeerd.

Sterker nog, daarmee scoort Drive to Survive op Netflix beter dan Fast & Furious. Drive to Survive is 90,2 miljoen uur gestreamed. F9: The Fast Sage staat bijvoorbeeld op plek 371 met 43,7 miljoen streamuren. Daar moet wel een kanttekening bij geplaatst worden. Drive to Survive is in alle landen waar Netflix actief is te streamen, deze Fast-film niet. Ook Fast & Furious: Hobbs & Shaw blijft met plek 1643 en 12,7 miljoen streamuren ver achter op Drive to Survive.

Seizoen 6

Netflix is voorlopig nog niet klaar met de show. Er komt ook weer een zesde reeks, gebaseerd op het afgelopen Formule 1-seizoen. Tja, hoe spannend gaat dat zijn? De dominantie van Max Verstappen is niet de meest sexy content voor de producers. Ze weten er vast wat van te maken, om miljoenen kijkers weer aan de buis gekluisterd te krijgen.

Overige content

De aantallen vallen in het niet in vergelijking met de top drie. Dat lijstje heeft overigens niets met auto’s te maken, maar dat mag geen verrassing zijn. Op drie staat het eerste seizoen van de Zuid-Koreaanse serie The Glory met 622,8 miljoen streamuren. Op plek twee het tweede seizoen van Ginny & Goergia (665,1 miljoen) en op één het eerste seizoen van The Night Agent (812,1 miljoen).