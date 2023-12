Elektrische Range Rover: eerste details en wachtlijst geopend

Jaguar Land Rover heeft de eerste details van de elektrische Range Rover bekendgemaakt

Een dikke diesel past enorm goed bij een luxe vlaggenschip als de Range Rover. Helaas is zo’n aandrijflijn kapot belast in Nederland. Wat is dan the next best thing? Misschien wel een elektrische aandrijflijn. Die staat nu nog niet in de showroom, maar de elektrische Range Rover komt er wel aan.

En de eerste details zijn nu bekendgemaakt. De ontwikkeling is in volle gang. Het merk test met prototypes in onder andere Dubai en Zweden, met temperaturen van -40 graden Celsius tot 50 graden Celsius. Met enige trots spreekt Range Rover over de meest doorontwikkelde en stille auto tot op heden. Het doet een beetje denken aan de Rolls-Royce Spectre.

Range Rover belooft de specificaties van de V8, maar dan in een volledig elektrische verpakking. De EV komt op een 800-volt architectuur te staan, wat razendsnel opladen mogelijk maakt. Meer details over de aandrijflijn willen ze bij Range Rover nog niet delen.

Bovendien is het nog steeds een echte Range Rover: je kunt tot 850 mm diep water rijden. Ter verduidelijking: dat is tot net onder de koplampen. Een Ford Ranger Raptor kan dit bijvoorbeeld ook.

De auto staat op het Modular Longitudinal Architecture (MLA) platform en zal straks geproduceerd worden in Solihull in het Verenigd Koninkrijk. Naast de reeds bestaande mild- en plug-in hybride modellen van het merk.

Range Rover heeft hoge verwachtingen van hun eerste volledig elektrische model. Dusdanig dat vanaf heden een wachtlijst is geopend. Klanten kunnen een pre-order plaatsen voor de EV. Hoewel de auto nu nog in ontwikkeling is, garandeert een pre-order een levering zodra de Range Rover verkoopklaar is. De verwachting is dat de Range Rover EV vanaf 2025 in de showrooms staat.