De kaak: “Meeste Formule 1 coureurs zijn heel saai”

David Coulthard meent dat de meeste Formule 1 coureurs hele saaie mensen zijn.

Binnenkort is het weer zo ver: een nieuw seizoen van Drive to Survive staat voor de deur. Op 24 februari kunnen we weer losgaan en bingewatchen om te kijken wat de makers van afgelopen seizoen hebben gemaakt. Nu zou je zeggen ‘maar we hebben het seizoen toch al gezien?’. Maar ja, we weten ook dat Netflix altijd weer iets ‘bijzonders’ weet te maken van het seizoen en verhaallijnen weet te bouwen, die er misschien wel helemaal niet waren.

Naar verluidt valt het dit jaar mee, ook al omdat onze held Max Verstappen centraal staat. Max was niet blij met hoe onder andere Lando Norris werd afgeschilderd door de makers van de show. Hij wilde meer realisme. Volgens Max is dat er nu, daarom heeft hij zijn aversie jegens het circus laten varen. Wat daarbij misschien ook meespeelt, is dat Drive to Survive wel een belachelijk succes is.

Waar onze held het drama allemaal wat opgeklopt vindt, is David ‘de kaak’ Coulthard dat overigens niet met hem eens. Hij stelt dat het noodzakelijk is dat Netflix de realiteit een bepaalde lading geeft die er eigenlijk niet is. Al is het maar, omdat de coureurs volgens hem over het algemeen erg saai zijn. Door quotes een beete creatief te plaatsen, lijken ze tenminste wat interessanter, aldus de Schot. Tegenover kwaliteitspublicatie Balls.ie zegt ‘DC’:

I do see an ongoing interest in this…not scripted, but edited version of the reality. Some of the drivers spoke about that, some of the conversations being placed in places they weren’t entirely happy about. The reality is if it wasn’t done like that it wouldn’t be anywhere near as interesting or as fun. It’s part of the show and it’s part of the entertainment. It makes them all seem more interesting than they are. Most of the drivers are bloody boring, to be honest! Netflix makes them seem quite interesting!

David Coulthard, is zelf niet saai