Driving Skills for Life, schrijf je nu in!

Ford organiseert jaarlijks gratis rijvaardigheidstraining voor jonge auto bestuurders. Inschrijven kan vanaf NU tot 26 augustus, dus zorg dat je op tijd bent.

Skills! Welke skills?

Een gewaarschuwd mens telt voor twee zegt het spreekwoord. Ford helpt je met een praktische gratis training om je rijvaardigheid op een nog hoger peil te brengen. Zo blijkt het op een veilige manier maken van een noodstop erg leerzaam. Altijd al eens willen weten wat de impact is van afgeleid zijn door je mobiele telefoon of hoe erg alcohol je rijgedrag negatief beïnvloedt? Of denk aan de invloed van slaap op je rijgedrag.Al deze situaties worden tijdens de training op een praktische manier nagebootst op het terrein van Rijvaardigheidscentrum Lelystad.

Na de training heb je zeker een aantal extra skills geleerd die jouw rijvaardigheid boosten. Maar het is vooral ook een erg leuke dag om mee te maken. Vorig jaar hebben bijna 400 enthousiaste deelnemers nieuws skills geleerd. Benieuwd naar hoe dat eruit zag? Bekijk dan hier de foto’s.

De praktische zaken op een rijtje:

Deelname aan Driving Skills for Life is geheel gratis en vindt dit jaar plaats op vrijdag 30 augustus, zaterdag 31 augustus en zondag 1 september bij Rijvaardigheidscentrum Lelystad. Ben je niet ouder dan 24 jaar en in het bezit van een geldig Nederlands rijbewijs? Meld je dan direct aan via het aanmeldformulier.

Je kunt kiezen uit trainingen op de volgende dagen:

Vrijdag 30 augustus

Ochtend: 9:30 uur – 13:30 uur of Middag: 14:00 uur – 18:00 uur

Zaterdag 31 augustus

Ochtend: 9:30 uur – 13:30 uur of Middag: 14:00 uur – 18:00 uur

Zondag 1 september

Ochtend: 9:30 uur – 13:30 uur of Middag: 14:00 uur – 18:00 uur

LET OP: inschrijven kan tot 26 augustus, dus wanneer je overweegt om je in te schrijven -> doe het dan direct!