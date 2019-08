Koninklijke Bentley voor flinke prijs in Nederland te koop

Een auto met een verhaal!

De Bentley Arnage is, voor het type auto dat je koopt, verrassend betaalbaar. Er staan meerdere exemplaren van het model in ons land te koop voor minder dan 30.000 euro. Deze specifieke Arnage is alles behalve een prijstopper, maar dat heeft een reden.

De Arnage Red Label in kwestie is een auto met koninklijk bloed. De blauwe auto met een prinsheerlijk beige interieur uit 2002 werd destijds nieuw gekocht door een lid van de Deense koninklijke familie. Er is absoluut niet veel gereden met het prestige ding. Na 17 jaar staat er pas 3.269 kilometer op de teller. De Bentley is met zijn 6.8 V8 op z’n zachtst gezegd net ingereden. Volgens de adverteerder heeft de auto tot op heden nog geen tweede eigenaar gehad.

Nu staat de Bentley, inclusief gele platen, op Nederlandse bodem. Of de Arnage snel verkocht gaat worden is nog maar de vraag. Aan het koninklijke apparaat hangt een heftig prijskaartje. Het autobedrijf vraagt maar liefst 149.500 euro voor de Bentley! De auto kopen en rijden heeft tot gevolg dat de afschrijving een duikvlucht zal nemen. Nee, op het gebied van financiƫle verstandigheid is deze Arnage geen toppunt. Een cool verhaal, dat dan weer wel.