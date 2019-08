Valet op Schiphol sloopt Golf van klant en rijdt 1.400 km

Ook kreeg de gedupeerde diverse boetes op de deurmat.

Valetbedrijven op Schiphol. Al jaren hoor je er negatieve verhalen over en diverse tv-programma’s hebben het onderwerp onder de aandacht gebracht. Desondanks komen er nog steeds bizarre verhalen naar boven. Zo ook het verhaal van Margriet Vroomans, die haar geval via sociale media met de rest van de wereld deelt.

Margriet kwam vorige week vrijdag terug van vakantie op Schiphol. Ze wilde haar auto niet parkeren op Schiphol, maar maakte om kosten te besparen gebruik van TopParking. Een firma die je auto ophaalt en enkele kilometers van het vliegveld parkeert. Er gaan een hoop verhalen over hoe het mis kan gaan met valetparking op Schiphol. Dit geval lijkt wel heel ernstig.

De auto van Margriet, een Volkswagen Golf, werd voor allerlei doeleinden gebruikt. Het bedrijf heeft volgens de gedupeerde 1.400 kilometer gereden met de hatchback. Er zijn tot nu toe twee bekeuringen met betrekking tot snelheidsovertredingen binnengekomen. Daarnaast is de auto op meer dan drie plekken beschadigd. Met name de voorkant heeft een serieuze deuk. Toen Margriet de auto in ontvangst nam hing er een rooklucht in de auto. Ook was de bekleding op diverse plaatsen beschadigd door schroeiplekken en lag er as in het voertuig.

Margriet geeft aan dat TopParking zijn handen in onschuld wast en te kennen heeft gegeven niet mee te willen werken aan een oplossing. Het goede nieuws is dat de verzekering Margriet wil helpen en de schade zal worden vergoed. Dat is nog een opsteker voor de gedupeerde. Het is dus zaak om je goed te informeren voordat je gebruik wil maken van de vele valetbedrijven bij Schiphol, deze ervaring schrijven we dan maar bij als slechte review!

GRAAG DELEN: AUTO MISBRUIKT DOOR VALET-PARKINGAfgelopen vrijdag zijn wij teruggekomen van vakantie. In de tussentijd… Geplaatst door Margriet Vroomans op Dinsdag 6 augustus 2019

Met dank aan Philip voor de tip!