Peugeot bevestigt komst van reeks écht sportieve auto’s

Kom maar op!

Nadat het internationale autojournaille haar biezen had gepakt en met gehaaste spoed vertrok uit de walmende hoofdstad van Frankrijk, kwamen er enkele dagen na de Paris Motor Show nog berichten over binnen. Een van de meest sappige geruchten die daar aan het licht was gekomen, was het idee dat Peugeot een krachtige versie van de nieuwe 508 in de pijplijn had zitten. Vandaag lijkt Peugeot dit zelf te bevestigen.

De Fransen sturen er zojuist namelijk een persbericht uit, waarin staat dat ze momenteel hard werken aan de ontwikkeling van een nieuwe reeks geëlektrificeerde sportieve auto’s. Peugeot’s niet-sportieve hybride voertuigen moeten vanaf volgend jaar op de markt komen, in de vorm van o.a. de 3008 HYBRID4 en de geëlektrificeerde versies van de nieuwe 508 (rijtest).

Daarna, in 2020 om precies te zijn, wil de Franse autofabrikant zijn nieuwe reeks (deels) elektrische sportieve auto’s op de markt brengen. Deze auto’s worden samen ontwikkeld met de verschillende Peugeot Sport teams. Peugeot wil momenteel nog geen concrete voorbeelden geven van welke modellen we ons hierbij precies moeten voorstellen, maar de kans is aanzienlijk dat de 508 inderdaad een van de gelukkigen zal zijn.

Hoewel er momenteel nog geen specifieke details bekend zijn over de aandrijflijn van deze toekomstige 508 R, is de verwachting dat de bolide twee elektrische motoren krijgt i.c.m. een door Peugeot Sport opgevoerde 1.6 PureTech-benzinemotor. Bij elkaar moet dit ongeveer 350 pk opleveren. Net als de rest van de toekomstige sportieve hybride modellen moet ook deze 508 R weinig schadelijke stoffen uitstoten. Wellicht worden de 208 en 308 eveneens onder handen genomen.

Voor de teams die wereldwijd uitkomen onder Peugeot Sport betekent dit overigens dat ze zich in enkele gevallen terug zullen moeten trekken uit raceklasses. Het fabrieksteam van Peugeot verlaat aan het eind van dit jaar bijvoorbeeld het Wereldkampioenschap Rallycross (WRX). De raceklasse heeft momenteel nog weinig concrete plannen om de serie te elektrificeren. Ondergetekende vermoedt dat het ook te maken kan hebben met de bijna hilarische dominantie van Johan Kristoffersson en Volkswagen, maar goed, dat zullen ze zelf natuurlijk niet toegeven.