Droomgarage in plaats waar je Chiron kunt spotten

Jij zet natuurlijk je eigen Bugatti Chiron in je deze droomgarage te Schellinkhout.

Het gaat een beetje te ver om Schellinkhout (Noord-Holland) als het Monaco van de lage landen te noemen. Dat is het absoluut niet. Wie dat beweert krijgt lachende inwoners op hun hand. Toch staan er mooie pareltjes te koop én kun je er af en toe wat bijzonders spotten.

Droomgarage in Schellinkhout

Dat zeg ik niet, dat zeggen de statistieken op Autoblog Spots. Zo werd ooit een mat zwarte Chiron bij een kerk in de plaats op de gevoelige plaat vastgelegd. Of wat te denken van een casual McLaren 570S die passeert. Jij kan meedoen met de grote jongens door dit huis van Funda te halen. Moet je wel een paar miljoen euro van de bank lenen, of cash afrekenen.

Want inderdaad. We vonden dit vrijstaande pareltje van een villa op de Funda’s. Het mooiste is de garage. Ik ben gek op ondergrondse garages. Moet je wel een verwarmde in- en uitrit hebben anders is het best gevaarlijk. Dat is, zoals je bij een woning als deze mag verwachten, gewoon in orde.

Dat ondergrondse heeft gewoon iets. Je leeft en slaapt boven je bolides, die knus en warm beneden vertoeven. Idealiter heb je een lift die je zo van het huis naar de garage brengt. Dat zit er dan weer niet bij. Je kunt niet alles hebben zullen we maar zeggen.

De makelaar heeft het er niet over hoeveel auto’s je er exact in kunt parkeren. Dat zullen er vast wel drie, vier grote auto’s zijn. Meer als je ze netjes parkeert als een echte verzamelaar. Of dicht op elkaar als één of andere louche handelaar.

Naast die droomgarage in Schellinkhout is het huis voorzien van een verwarmd binnenzwembad zodat je de dag lekker kunt beginnen met baantjes trekken. Het huis staat te koop voor 2,1 miljoen euro.