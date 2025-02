Newey luidt noodklok: F1 jaagt beste techneuten de tent uit

De F1 geldt nog steeds als de koningsklasse van de autosport, waar je techniek op het aller hoogste niveau vindt. Maar hoe lang nog? Newey claimt dat de beste techneuten hun heil elders zoeken.

Voor de casual fan is de techniek in de Formule 1 waarschijnlijk niet de belangrijkste reden om te kijken. Zij zien wellicht een auto met vier wielen die rood is, of de kleur van een energieblik. Velen zullen niet eens weten dat alle auto’s van de verschillende teams helemaal anders zijn. Een crash of briljante inhaalactie spreekt meer tot de verbeelding van de gemene deler.

Toonaangevend

Toch is de technologie in de sport een van de belangrijkste redenen dat deze überhaupt de status geniet als toonaangevende raceklasse van de wereld. Geracet wordt er immers elk weekend op talloze circuits ter wereld. De lokale autocross, de kartbaan, heuvelklimmen, klasses voor gentlemen drivers en natuurlijk de vele andere serieuze klasses ‘onder’ de Formule 1 bieden qua spanning en sensatie eenzelfde soort vermaak. Toch kijkt de wereld naar de F1 en niet (lang niet in dezelfde mate) naar de Formule E of de IndyCar.

Magie

De magie van de sport origineert uiteindelijk toch in het zeldzaam hoge niveau van de techniek en de competitie. Door deze twee zaken samen, zijn de F1 auto’s ook de snelste auto’s ter wereld, wat helpt. En door de uitstraling van de sport als cutting edge zo niet bleeding edge, trekt het hoogvliegers aan uit alle -har har- takken van sport. In deze wereld kan je je bewijzen tegen de beste competitie, met de kille stopwatch als objectieve maatstaf van je kunde.

Budgetcap

Doch geldt dit ook nog wel anno 2025? Het is de vraag die Adrian Newey in een interview met überkwaliteitspublicatie AM-und-S beantwoord met een ‘neen’. En het is ook een logisch antwoord. Want de eerlijke, Darwinistische wereld van de F1 is enkele jaren geleden natuurlijk gekortwiekt door het budgetcap. Daarvoor waren er al concessies aan de pure competitie met beperkte testdagen en engine freezes en dergelijke. Maar het budgetcap maakt de zaken nog een tandje erger.

Technici kind van de rekening

Teams mogen niet meer ongebreideld geld uitgeven om nog 0,01 seconde per ronde sneller te gaan. Op de korte termijn is iedereen hier blij mee. Teams tikken namelijk veel meer geld binnen dan ze uitgeven nu, wat er ook toe geleid heeft dat die teams heel veel waard zijn geworden. Teameigenaren, teambazen en coureurs varen er dus wel bij. Zij hebben meestal de salarissen binnen het team die buiten het budgetcap gehouden worden. Elk team mag immers een aantal werknemers uitzonderen van het budgetcap.

WEC

Doch onder deze uithangborden, wordt de pijn inmiddels gevoeld. Newey claimt dat men de beste techneuten, niet meer de beste salarissen kan bieden. De glamour en glitter van de sport blijkt dan vaak niet voldoende om ze toch aan te trekken. Geschikte kandidaten wijken uit naar bijvoorbeeld het WEC, waar fabrikanten beter betalen. Of ze gaan helemaal iets anders doen.

Keerpunt?

Als verstokt gelover in het feit dat de kwaliteit van je product uiteindelijk het lange termijn succes bepaalt van je business, is dit mogelijk zorgelijk voor de F1. Volgend jaar is er weer een grote regelwijziging waardoor de auto’s flink op de schop gaan. Maar blijft de F1 daarna relevant als technologische vooruitgang uitblijft? En op welke andere manieren wordt de sport geraakt als deze niet meer de best and brightest aantrekt? De tijd…zal het leren…