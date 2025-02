Vergeet de 911, koop een Vantage met afschrijving

Deze Aston Martin Vantage heeft de nodige afschrijving achter de rug.

Het voordeel van een gebruikte auto is dat de eerste eigenaar heeft moeten bukken voor de afschrijving zonder vaseline. De hardste klappen zijn gevallen. Natuurlijk gaat de afschrijving door, maar niet in het moordende tempo van de eerste jaren.

Dat brengt ons vandaag bij deze Aston Martin Vantage, met de nodige afschrijving, op Marktplaats. Voor het geld waar deze Brit te koop staat koop je ook een nette Porsche 991.2 GTS. Maar eerlijk, na een avondje Oud-Zuid komt de 911 je strot uit. Als je originaliteit wil uitstralen kies je voor wat anders, bijvoorbeeld zo’n Vantage.

Dat je het niet nieuw koopt kan ik me goed voorstellen. Zoals dit exemplaar uit 2019. De auto in kwestie verliet de showroom in dat jaar nadat er 234.300 euro werd overgemaakt naar de dealer. Dat is een sloot geld. Vandaag staat de Aston Martin Vantage met wat afschrijving te koop aangeboden op Marktplaats voor 119.950 euro.

Ja, nog steeds een klap geld. Maar je krijgt er ook wat voor terug. Een moderne koets, een biturbo 4.0 V8 met 510 pk en om koppel zit je ook niet verlegen. Met de facelift is het interieur wat ergonomischer geworden, er valt echter te leven met de look van de pre-facelift.

In zes jaar tijd heeft de Vantage meer dan een ton aan afschrijving doorstaan. Bij Aston Martin weten ze auto’s echter zo te tekenen dat ze vaak nog nieuw lijken. Die zes jaar is niet te zien op dit model.

Als daily driver heb je net zoveel luxe als in een 911, zo niet luxer .Stoelverwarming, memory stoelen, 360 graden camera. Voor de NAP-fetisjisten is het ook nog eens goed nieuws dat het hier om een origineel Nederlands geleverde auto gaat.

En toch is de kans dat dit exemplaar nog wel even te koop staat. Want uiteindelijk zijn we diezelfde stumper die on-origineel voor de 911 kiezen. Alleen al omdat het een zekerheidje is dat je er nog serieus geld voor terugkrijgt. Bij zo’n Vantage hangt er een groot vraagteken boven wat je nog mag vangen na drie jaar rijden. Dat is jammer, want het is een stoere verschijning.