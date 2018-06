Porsche komt met Moby Dick 911 GT2 RS

Geen simpel wrapje, hier is echt tijd in gestoken.

Klassieke race livery’s die doen denken aan vervlogen tijden. Op de juiste auto kan het een prachtig effect creëren. De huidige Porsche 911 GT2 RS schreeuwt Race Car11!! in alle opzichten en dus misstaat een race livery zeker niet.

In het geval van deze 911 GT2 RS werd gekozen voor een Martini look. Dit is een tribute naar de 935/78 Moby Dick. Waar we naar kijken is geen wrap van een GT2 RS-rijder. Het betreft namelijk een one-off van Porsche Retail Group GB. De Martini-look is geverfd op de auto en dus niet uitwisbaar.

Bij het openen van de deur tref je een plakkaat met de silhouette van de Moby Dick en het jaartal 1978. De naam Moby Dick refereert naar de walvis van de roman van de Amerikaanse schrijver Herman Melville. De spoiler op de 935 racer deed men denken aan het dier, waardoor de auto deze bijnaam kreeg. Met de Moby Dick wist Porsche op Le Mans een topsnelheid van 365 km/u te halen. In 1978 won Porsche de 6 uur van Silverstone.

De 911 GT2 RS is de snelste straatracer op de ‘Ring die Porsche tot nu toe heeft voortgebracht. Een meer dan waardige auto om met de legendarische Moby Dick klederdracht te rijden.