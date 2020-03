Porsche gebruikt 3D-printer voor nieuwe stoelen

Een revolutionaire innovatie, of valt het wel mee?

3D-printen is een van de meest tot de verbeelding sprekende moderne technologieën. Tot op heden wordt de technologie echter nog niet massaal ingezet door grote autofabrikanten. Dat zal er ongetwijfeld mee te maken hebben dat deze techniek niet ideaal is voor massaproductie. Toch krijgen we zo nu en dan wat te horen over 3D-geprinte onderdelen.

In dit geval gaat het om Porsche, die aan het experimenteren is geweest met kuipstoelen. Het resultaat is een stoel die bestaat uit verschillende lagen, zoals te zien op de afbeelding boven dit artikel. Het bijzondere is vooral de derde laag, waarvoor Porsche de 3D-printer heeft aangeslingerd.

Laten we wel wezen: er al complete auto’s met een 3D-printer zijn gemaakt. Vanuit dat perspectief is het niet zo opzienbarend dat de Porsche een gedeelte van een stoel op deze manier heeft geproduceerd. Desondanks zijn er wel een aantal punten die deze sportstoelen uniek maken.

Om te beginnen zijn ze lichter en comfortabeler. Dankzij de open structuur hebben de stoelen bovendien wat Porsche noemt ‘passive climate control’. Daarnaast kan er makkelijk variatie worden aangebracht in de hardheid. Omdat de honingraatstructuur door de zichtbaar is, onderscheidt de stoel zich ook op het gebied van design.

3D-printtechnologie is niet nieuw voor de mannen uit Stuttgart. De Classic-afdeling van Porsche zocht eerder al hun toevlucht tot deze methode om bepaalde zeldzame onderdelen te vervaardigen.

De nieuwe zetels zullen in mei hun debuut maken op het circuit. Porsche monteert de stoelen zowel in de 911 als de 718. Het zal in deze testfase aanvankelijk gaan om 40 exemplaren. Het is de bedoeling dat de stoelen vanaf volgend jaar ook voor klanten te bestellen zijn bij Porsche Exclusive. Er zal dan de keuze zijn uit drie verschillende hardheden en verschillende kleuren.

Als er voldoende vraag is, zal er in de toekomst ook verregaande personalisatie mogelijk zijn. Daarbij gaat het niet alleen om kleuren, maar ook om de vorm van de rugleuning. Op die manier kan Porsche de stoel dus specifiek aanpassen aan de bestuurder.