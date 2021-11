Porsche lanceert 5 primeurs, waaronder ClubSport

Porsche lanceert maar liefst 5 primeurs volgende week.

Het is best geinig dat e Porsche vaak nog omschrijven als een sportwagenbouwer. De Duitsers bouwen voornamelijk SUV’s in Slowakije, maar dat mag de pret niet drukken.

Mede daarom is het opmerkelijk dat Porsche maar liefst 5 primeurs meeneemt naar de LA Motorshow waarvan er géén eentje een SUV of crossover is! Ja, dat lees je goed. Porsche lanceert 5 primeurs! Kijk, dat is nog eens goed nieuws.

Porsche 718 Cayman GT4 RS (982C)

Een van de meest gespotte auto’s op de Nürburgring Nordschleife is de Porsche 718 Cayman GT4 RS. Verwacht de auto daar ook in on-gecamoufleerde staat tegen te komen. De basis is de GT4, met een geweldige zescilinder boxer motor. In dit geval is de RS ietsje sterker, ietsje lichter en tot slot iets meer hardcore.

Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport (982C)

Porsche neemt meteen de Clubsport-versie mee van de 718 GT4 RS. Is dat overkill? Bwoah, in de meeste gevallen is een Clubsport-pakket een setje racekuipen, brandblusser, vierpuntsgordels en wat klein grut. In dit geval gokken op een opvolger van de 718 GT4 Clubsport, dus een instap-racewagen voor trackdays en eenvoudige raceklassen.

Porsche Taycan ‘GTS’ (9J1)

Porsche neemt verder twee bijzondere Taycans mee. Ten eerste komt er een ‘bijzonder sportieve’ versie van de Taycan. Deze wordt gepositioneerd tussen de Taycan 4S (530 pk) en de Taycan Turbo (680 pk). Dat kan bijna niet anders dan een Taycan GTS betekenen. Reken op een vermogen van zo’n 600 pk en een extra sportieve aankleding. Uiteraard in het Karmijn-rood.

Porsche Taycan Sport Turismo? (9J1)

Ten tweede komt er een nieuwe uitvoering voor de Taycan. Porsche spreekt van een “derde carrosserievariant”. We hopen uiteraard op een schitterende Taycan Coupé. Het meest voor de hand ligt natuurlijk de Taycan Sport Turismo. Dit is in principe de Cross Turismo, maar dan zonder de faux-offroad-esque kenmerken.

Porsche Panamera Platinum Edition (971)

Deze kon collega @RubenPriest al aan jullie voorstellen. De Panamera Platinum Edition is namelijk niets meer een ordinaire Special Edition. Wel eentje van de fabriek en niet de importeur, dus je kunt ‘m wereldwijd krijgen.

Alle modellen worden 17 november onthuld.