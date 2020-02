Hyundai vernieuwt de i30

Net als de i20 krijgt de Hyundai i30 een sportief ogend front.

Vorige week toonde Hyundai de splinternieuwe i20. Het design werd gekenmerkt door scherpe lijnen. Sensuous Sportiness, zoals de Koreanen dat noemen. De Hyundai i30 heeft nu een facelift gekregen om het design in lijn te krijgen met de i20. Ook op technisch vlak zijn er vernieuwingen.

Zoals we al konden zien op de teaser, heeft de i30 een sportieve neus gekregen. Die zien terug op alle drie de carrosserievarianten: de 5-deurs hatchback, de Wagon en de Fastback. Aan de achterkant is er minder veranderd, maar er zijn wel nieuwe achterlichten en een licht gewijzigde achterbumper. Dat zal echter weinig mensen opvallen. Verder zijn er nieuwe velgen en drie nieuwe kleurtjes, waaronder het fraaie Sunset Red wat we op de foto’s zien.

In het interieur treffen we een breder scherm aan. Dit meet nu 10,25 inch. Het digitale instrumentarium is eveneens vernieuwd en is nu 7 inch groot.

De wijzingen blijven niet beperkt tot het uiterlijk. Nu kun je de Hyundai i30 ook krijgen met een nieuwe 1.5 liter benzinemotor. Deze levert 110 pk en is gekoppeld aan een handbak met zes versnellingen. De 1.0 TGDI heeft als nieuwe optie een zeventraps automaat met dubbele koppeling. Diezelfde motorvariant is nu ook te combineren met 48-Volt Mild Hybrid-technologie.

De Koreanen hebben de nieuwe i30 ook nog van wat extra veiligheidssystemen voorzien. Nieuw zijn de – hou je vast – Lane Following Assist, Rear Collision-avoidance Assist, Leading Vehicle Departure Alert en de Blind-Spot Avoidance Assist. Ook belt de i30 automatisch de hulpdiensten, dankzij eCall.

Op de foto’s laat Hyundai meteen de dikste versie zien, namelijk de N-line uitvoering. Voorheen waren alleen de hatchback en Fastback in deze trim te bestellen, maar nu kun je de Wagon ook extra sportief laten ogen.

De aangescherpte Hyundai i30 zal uiteraard van de partij zijn in Genève, vergezelschapt door zijn kleinere broertje.