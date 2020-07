DS7 Crossback E-Tense 225: prijzen en eerste info bekend

De DS7 Crossback E-Tense 225 vult het gat op tussen de THP met 225 pk en de 4×4.

Milieuvriendelijke, chique premium crossovers zijn het helemaal tegenwoordig. In de jaren ’80 was je het mannetje (M/V) met een sedan met zescilinder benzinemotor. 15 jaar later veranderde dat naar een sportieve stationwagon met potente diesel.

Premium hybride crossover

En tegenwoordig? Heden te dage is een premium crossover met hybride-aandrijving het helemaal. Een stoer uiterlijk, een praktisch en hoogwaardig interieur, hoge zitpositie en een premium badge op de neus. Dat is precies de markt waar de DS Automobiles op mikt met de DS 7 Crossback E-Tense 4×4.

Comfort

Met die auto hebben we ervaringen kunnen opdoen tijdens onze de DS 7 duurtest-sessie. Het was een auto die meer op comfort dan op sportiviteit gericht is. Heb je die 300 pk dan ook echt nodig? Volgens @Wouter wel, want de 1.6 turbo met 225 pk heeft er niet altijd zin in. Mocht je het ook overkill vinden, is er nu een nieuwe optie in de vorm van de DS7 Crossback E-Tense 225.

DS7 Crossback E-Tense 225

Deze DS 7 valt een beetje tussen de 1.6 THP met 225 pk en de E-Tense 4×4 in. De basis is een 1.6 benzinemotor met 180 pk. Deze wordt geassisteerd door een 110 pk sterke elektromotor. Het maximum vermogen kun je niet zomaar bij elkaar optellen: de piek in maximum vermogen is immers niet gelijk. Het maximale systeemvermogen bedraagt 225 pk en 360 Nm.

Attent

De elektromotor krijgt zijn energie van een 13,2 kWh sterk accupakket. Hiermee kun je volgens de WLTP zo’n 55 kilometer ver mee komen. Volgens dezelfde WLTP is het brandstofverbruik 1,4 liter op 100 km. Gelukkig is DS zo attent om ook te vermelden wat het verbruik is als de elektromotor niet meewerkt: iets meer dan 6 liter op 100 km.

Vijf uitvoeringen

De DS7 Crossback E-Tense 225 wordt geleverd in vijf uitvoeringen: Business, Executive, So Chic, Be Chic en Performance Line. Standaard staat de auto op 19″ wielen. 20″ is optioneel verkrijgbaar. Ook kun je kiezen uit diverse ‘DS Inspirations’, de aankleding van de auto. Prijzen zijn ook bekend. De DS7 Crossback E-Tense 225 is er vanaf 48.900 euro. Dat is 4.000 euro goedkopeer dan de versie met 300 pk en vierwielaandrijving.

Concurrenten

Uiteraard kijken we ook even naar de concurrenten van de DS7 Crossback E-Tense 225.

BMW X1

Premium, crossover, plug-in hybride. Een van de concurrenten van de DS7 Crossback E-Tense 225 is de 13 centimeter kortere BMW X1 xDrive25e. Deze is leverbaar vanaf 49.837 euro. Qua vermogen (220 pk) en koppel (385 Nm) ligt het dicht bij elkaar, maar de BMW haalt zijn benzine pk’s uit een driecilinder. Dat geluid past niet helemaal bij een 1.700 kg zware crossover met een premium badge. Ook is de BMW kaler uitgerust en zijn opties erg prijzig. Wel is de X1 een aanzienlijk sportievere auto. Wat dat betreft een echte BMW dus. Ook heeft de X1 vierwielaandrijving.

Volvo XC40

De Volvo XC40 is een bijzonder populaire auto op het moment. Het is de vervanger voor de V40 en ondanks dat dat model nog beter verkocht (dank aan bijtelling), is de XC40 populairste Volvo van 2019 en 2020. De XC40 is wel een stukje kleiner dan de DS7 Crossback E-Tense 225, in lengte scheelt het al gauw 15 centimeter. Wederom zien we een 1.5 drieclinder gekoppeld aan een elektromotor. Qua vermogen (211 pk) en koppel (405 Nm) ontloopt het elkaar niet veel. De XC40 Recharge T4 Inscription is gunstig geprijsd: voor 43.995 euro rijd je weg in een behoorlijk complete uitvoering.

Ford Kuga

Strikt genomen geen premium auto. Maar met de Vignale-uitvoering benader je wel de premium-heid want je krijgt alle opties zo ongeveer standaard. Zeker nu auto’s in technisch opzicht enorm veel op elkaar lijken, is uitrusting een belangrijke onderscheidingsfactor. Nog een onderscheidingsfactor van de Kuga ten opzichte van de DS7 Crossback E-Tense 225 (en zijn concurrenten) is de aandrijflijn, de PHEV heeft namelijk een 2.5 Atkinson-viercilinder. Qua formaat zit de Kuga wel het dichtst bij de DS7. De Ford Kuga PHEV Vignale kost 43.720 euro.