Widebody Mercedes X-Klasse is lekker extreem

Je leven is pas compleet met een Widebody Mercedes X-Klasse.

Heel erg strikt genomen zijn er twee type bedrijfswagens in de wereld. Aan de ene kant heb je de kale, functionele en modaal gemotoriseerde werkpaarden. Auto’s die voornamelijk worden ingezet om mee te werken.

Spectrum

De meeste van die auto’s zijn al uitgevoerd met de instapmotor en in zijn sommige gevallen zijn zelfs die motoren geknepen en of begrensd. Alles om de kilometerkostprijs zo laag mogelijk te houden. Het andere spectrum is het type strandtenthouder, sportschool uitbater of fopwinkelexploitant.

Widebody Mercedes X-Klasse

Auto’s die voldoen aan de regels voor grijs kenteken en daadwerkelijk op de zaak gezet worden, maar ook erg leuk zijn om particulier mee rond te tuffen. Denk aan dubbelcabine bussen en pickups zoals deze widebody Mercedes X-Klasse.

Extreme Customs Germany

Dit specifieke exemplaar is door Extreme Customs Germany onder handen genomen. Natuurlijk, het is een beetje fout, maar net als met Das A-Team busjes is een getunede bedrijfsauto wel heel erg cool. Het hoogtepuntje van deze widebody Mercedes X-Klasse is natuurlijk de bodykit.

Prior Design PD550

Deze zogenaamde PD550-kit is afkomstig van Prior Design. Het is geen subtiele kit, maar het ziet er wel bruut uit. Als AMG een X63 AMG zou bouwen, kon ‘ie er zo uit zien. Met name de voorbumper en verbreding vallen op.

Bilstein

De widebody Mercedes X-Klasse staat ook wat lager op zijn (enorme) wielen, dankzij luchtvering, die in combinatie met Bilstein dempers moet zorgen voor een betere wegligging. De velgen zijn gesmede 22″ grote AMP 10VT-velgen met Michelin Pilot Sport banden.

Wetterauer

Het is niet allemaal show en geen go. Vaak zie je met dit soort projecten een standaarddieseltje, maar in dit geval is er gekozen De Grote Sjaak, een OM6420-motor. Dat is een 3.0 V6 diesel, goed voor 258 pk en 550 Nm. Echter, dankzij nieuwe sofware van specialisten Wetterauer stijgt het vermogen naar 303 pk en het maximum draaimoment naar 655 Nm.

Souvenirwinkel

Het is dus prima mogelijk om zelf ook een dergelijke auto te fabriceren. De zescilinders zijn in Duitsland redelijk goed te vinden en alle onderdelen kun je gewoon bestellen. Heb je eindelijk een goede reden om een souvenirwinkel op de boulevard te openen.