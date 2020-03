DS7 Crossback einde duurtest

Wordt je een Francofiel na 3 maanden DS7 Crossback rijden als duurtest. Wellicht niet, maar we hebben wel meer begrip gekregen waar het merk voor staat.

De associatie die DS Automobiles graag legt is die met Parijs. De haute couture, luxe merken, de Franse keuken, het zijn allemaal inspiratiebronnen. Het is flauw als een merk door associatie met andere merken of dwepen met het verleden nog iets unieks of cools moet krijgen. Het moet in een eigen jas worden gegoten, nooit louter een kopie zijn.

De DS identiteit

Het modellengamma van DS is nog niet compleet, het merk had in Geneve (of Shanghai) graag wat mooie dingen aan het publiek laten zien. Dat liep wel even anders door het corona-virus. Dus kon DS Automobiles niets anders doen virtueel het doek van de DS9 en DS Aero Sport Lounge aftrekken.

Beide lanceringen geven meer richting aan het merk DS Automobiles, want feitelijk hebben ze nog maar twee modellen: de DS3 Crossback en de DS7 Crossback zoals die in onze duurtest actief is. Het kan dus lastiger zijn om een gevoel te ontwikkelen bij de de “huisstijl” die DS vormt. Verwarrend daarbij is dat de DS4 en DS5 de oude modellen zijn die weer niet passen bij het nieuwe DS Automobiles.

Design DS7 Crossback

De DS7 Crossback is echt iets aparts qua vormgeving, hoewel het natuurlijk ergens gewoon een crossover is. In details zijn er echter grote verschillen met de meer klinische Duitse merken. Het zal zeker niet ieders smaak zijn, maar dat is goed. Er zijn genoeg inwisselbare modellen en merken op de markt.

Voor inspiratie kijkt het ontwerp team van DS Automobiles onder leiding van Nederlander Ivo Groen naar de stad Parijs. En dan natuurlijk niet naar de verzameling gebouwen, maar wel alles wat er gebeurt op gebied van cultuur, design, haute couture en haute cuisine. Niets voor niets togen wij in de DS7 Crossback duurtester naar Parijs voor bezoek aan design studio’s, maar ook aan Pavillon Ledoyen aan de Carré des Champs-Elysées. In unieke samenwerking zorgde DS Automobiles daar voor het ontwerp van de keuken.

Pluspunten DS7 Crossback

Ondanks dat het design niet ieders smaak zal zijn, scharen we toch onder de pluspunten. Er zit verhalen achter, er zijn mooie details en je proeft de liefde voor mooie dingen. Zeker de afwerking in het interieur is wel even wat anders. Er zijn verbeterpunten, maar de algehele indruk is van luxe. Ook koplampen en achterlichten zijn juwelen. Zo worden ze letterlijk door ontwerpers bij alle auto’s genoemd, maar bij de DS7 verdienen ze die naam ook.

Qua technologie scoort de DS7 Crossback ook een dikke voldoende. Connected navigatie en adaptieve cruise met stuurfunctie waren voor ons de hoogtepunten. Fijn dat er een balk met knoppen onder het scherm zit, voor het mooie had die alleen haptische feedback moeten hebben. Bijzonder is deze klasse is ook de aanwezigheid van een massagefunctie op de stoelen.

Comfort of sportiviteit

Uniek is dat een camera het wegdek voor de DS7 Crossback scant en zo input levert voor de adaptieve demping. Vooral in de comfort stand wordt de DS7 er zijdezacht van, althans voor deze klasse dan. De sport stand sloegen we echter graag over. Er zijn maar weinige “normale” crossovers die daar een goed figuur slaan. De DS7 Crossback is niet het soort auto om eens lekker over een bergweggetje te jagen.

Ook het 1.6 turbo blok met 225 pk weet dan niet te overtuigen. Op papier is het prima, maar in de praktijk moet het blok net iets te hard werken. De oplossing is vrij simpel: voor 4,5 mille meer staat de D7 e-tense plug-in hybrid voor de deur. Die heeft 300 pk en sprint in 5,9s ipv 8,2 sec naar de honderd. De 180 pk 1.6t is in theorie een stuk langzamer, maar in de praktijk schijnt dat niet zo te voelen.

Adieu DS7 Crossback

Problemen: nope, niente, nada, noppes. Niet dat we het zouden verwachten na 3 maanden, maar Franse merken hebben wellicht nog wel de reputatie. Het verbruik hielden we niet tot achter de komma bij, maar kwam uit op ongeveer 1 op 11. Sinds we echter overal nog maar 100 km/u mogen rijden overal, had dat nog wel wat kunnen zakken.

De DS7 Crossback wisten tijdens onze duurtest vooral te overtuigen als fijn transport voor de lange afstand. Zolang je niet alle 225 paarden aanspreek, doet de DS7 het het best. Met veel ruimte en veel comfort was het niet de meest spannende logé in de Autoblog Garage. Geen probleem, want veel autokopers zoeken dat ook. Die zoeken de ruimte, comfort en hopelijk voor DS Automobiles, ook wat vaker een auto met een uitgesproken Frans sausje.