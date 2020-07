Gaat dit de Ferrari Portofino succesvoller maken?

De Ferrari Portofino wacht mogelijk een stijging van het vermogen.

Met 600 pk uit een geblazen V8 kun je nauwelijks spreken van een instapper. Toch moet je ergens beginnen en dat is in het geval van Ferrari de Portofino. De opvolger van de California werd in 2017 voorgesteld. Zo populair als zijn duurdere broertjes is de cabrio nooit geworden. Misschien dat er toch een nadeeltje kleeft aan het woord instapper.

Wellicht dat een update kan helpen. Er staat namelijk een nieuw modeljaar op de agenda. Dat blijkt uit gegevens van de Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA). De benaming ‘2021 Ferrari F164 BCB’ is hier opgedoken. Volgens het rapport deelt deze auto zijn aandrijflijn met de Roma. En dat betekent dat de cabrio een upgrade van het vermogen staat te wachten. De info is van Amerikaans komaf, maar dat een facelift ook in Europa gaat komen is niet ondenkbaar. Het model is immers alweer even op de markt.

De bijzondere Ferrari Roma levert 620 pk en 760 Nm koppel. Die cijfers zijn vermoedelijk tevens van toepassing op de 2021 Ferrari Portofino. Ook zou de versnellingsbak van de Roma naar de Portofino komen. De cabrio heeft nu nog een zeventraps automaat. Dat gaat een achttraps automaat worden. Deze bak zit naast de Roma ook in de SF90.