Ducati eert de 916 met deze speciale Panigale V4

Een kwart eeuw geleden zag de legendarische 916 het daglicht. Tijd voor een feestje.

Niet alleen autofabrikanten kijken soms met liefde terug op hun creaties uit het verleden, voor motorfabrikanten geldt natuurlijk hetzelfde. Het is een manier om klanten, maar ook de huidige betrokkenen bij het bedrijf te herinneren aan de successen van vroeger. We waren hier, we zijn hier, we zullen hier blijven, dat is een beetje de boodschap. Het helpt als het ‘product’ waar op teruggekeken wordt écht wat speciaals was in de tijd van toen. Voor de Ducati 916 is dat zonder meer het geval.

De 916, geesteskind van Massimo Tamburini die later ook de MV Agusta F4 zou doen, verscheen in 1994 op de markt. Het was zo’n introductie waarvan je achteraf kon zeggen ‘vanaf dat moment lag de lat weer een stukje hoger’. Om je een idee te geven over de impact van de 916: bij een uitgebreide review van de jaren ’90 schreef kwaliteitspublicatie Motorcyclist Magazine over 1994: “De Ducati 916 debuteerde. Was er nog wat anders van belang dit jaar?” In 1998 stond de 916 zelfs te shinen in het Guggenheim museum als onderdeel van de exhibitie The Art of the Motorcycle.

De 916 (special), die iets kleiner was dan de 888 die geldt als zijn voorganger, wordt dan ook algemeen beschouwd als een van de mooiste motoren ooit gebouwd. De desmodromische V-twin met nu vier kleppen per cilinder zorgde ervoor dat de looks niet teveel beloofden. Daarbij ging de 916 ook ordentelijk hoeken om. Dat laatste bleek ook op het circuit.

De 916 was namelijk een belachelijk succes in het World Superbike Championship. Gedurende de vijfjarige productierun van de 916, won Ducati vier keer de WSBK-titel. Drie keer ging Carl Fogarty met de eer strijken (’94, ’95, ’98) en één keer was Troy Corser de gebraden haan (’96). Alleen in 1997 ging Honda er met de eindzege vandoor. Fogarty kwam dat jaar niet verder dan de tweede plaats. Matig hoor. De directe opvolgers van de 916 (de 996 en 998) zetten de zegereeks vervolgens gewoon door.

Genoeg redenen om 25 jaar na intoductie een eerbetoon te krijgen dus. Op basis van de Panigale V4 S heeft Ducati de 25° Anniversario 916 gecreëerd, die in een oplage van 500 stuks gemaakt zal worden. De tweewieler is besprenkeld met race-goodies van de Panigale V4 R, zoals het voorframe, dat is ontworpen volgens de Ducati Corse specificaties. Het uiterlijk van de motorfiets combineert een speciale kleurstelling met gesmede magnesium wielen, een titanium Akrapovič uitlaat en een zwik Ducati Performance componenten. De motor wordt dit weekend geïntroduceerd tijdens de negende ronde van het WSBK-kampioenschap op Laguna Seca. Carl Fogarty himself is erbij:

De Ducati 916 gaf me een aantal fantastische, onvergetelijke momenten. De motor speelde een hoofdrol in mijn carrière en in de geschiedenis van het Wereldkampioenschap Superbike. In de motorwereld zette het een geheel nieuwe standaard voor design en prestaties. Ik ben er trots op dat ik een centrale rol heb gespeeld in dat succesverhaal, en ik ben er net zo trots op dat ik hier vandaag aanwezig ben en dit belangrijke jubileum vier met de officiële onthulling van deze adembenemende motor.

De vijfde van de 500 units zal overigens geveild worden naar aanleiding van een tragisch recent incident. Bij de Pikes Peak hillclimb kwam Ducati-rijder Carlin Dunne om het leven. Carlin reed met het nummer en vijf en Ducati de opbrengst van de veiling gebruiken om Carlins moeder te ondersteunen. De andere units zullen beschikbaar komen via de dealer. In België doet de buikschuiver je 41.900 Euro. In Nederland is de vanafprijs 47.900 Euro, want de staat wil zoals te doen gebruikelijk ook nog wat ruggen vangen. Kopen, of zoek jij liever een mooie originele 916 op?