Waarom Max Verstappen gisteren zo traag was

De stroggel was echt voor MV33.

Het was niet bepaald een lekkere vrijdag voor Max Verstappen gisteren. Waar Max in Oostenrijk zijn teamgenootje Pierre Gasly nog op een ronde zette, gaf hij nu opeens juist veel tijd toe op de Fransman. Die laatste toonde voor het eerst sinds hij de snelste was in Q2 in Bakoe juist een voorzichtig teken van leven, door de snelste te zijn in VT1. Schuilt er dan ergens diep van binnen toch een bona fide F1 coureur in Pierre, of wast onze Max hem later vandaag in de kwalificatie gewoon weer bikkelhard de oren?

Dat gaan we vanmiddag zien. Max gaf gisteren in ieder geval aan dat als de auto blijft zoals ‘ie was, hij onmogelijk het gevecht aan kan gaan met Mercedes en Ferrari. Doch Helmut Marko denkt dat de Nederlander mag hopen op verbetering. Volgens hem was de setup van Max’ RB15 niet goed en werden de banden daardoor veel te heet. Rasoptimist Marko is echter van mening dat het team dit voor de kwali kan oplossen, zo geeft hij te kennen aan Motorsport Magazine.

Wel opvallend aan dit hele verhaal is dat afgelopen week juist naar buiten kwam dat Red Bull Racing Gasly gaat dwingen de setups van Max te gebruiken. Naar verluidt was Pierre tot op heden soms wanhopig bezig de setup van zijn auto gedurende het weekend radicaal te veranderen in zijn queeste naar meer snelheid. Marko was daar een beetje klaar mee en heeft de vrijheid van PG10 op dit vlak flink beperkt.

Vervolgens is het dan een beetje de vraag vanaf welk moment in het weekend deze nieuwe aanpak geldt. Gaat het over Max’ setup zoals die vóór het weekend al neergezet is in de simulator, of zoals Max die aan het eind van de vrijdag heeft neergezet? In het eerste geval zouden we vanaf nu misschien alsnog een gevecht te zien kunnen krijgen tussen Max en Pierre, omdat die laatste kennelijk snel kan zijn met de ‘Max setup’. In het tweede geval is het misschien verstandig om dit weekend, bij wijze van uitzondering, Max met Pierre’s setup van gisteren te laten rijden in plaats van vice versa. Het zou namelijk wel een beetje lullig zijn om Pierre te dwingen zijn banden ook te oververhitten…