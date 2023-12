Ducati viert belachelijk succes met gelimiteerde Panigale’s

Ducati owneert als nooit te voren op het circuit. Om het feest compleet te maken, kan jij nu een gelimiteerde Panigale kopen in kekke kleurtjes van de winnaars.

Bij Ferrari wil het nog niet echt vlotten in de koningsklasse van de autosport. Maar de Italiaanse tweewielers van Ducati gaan alweer een tijdje als een speer in de MotoGP. Sterker nog, de Ducs gaan zo extreem hard dat evenwichtskunstenaar Marc Marquez, de grootste winnaar van zijn generatie, volgend jaar een fabrieks-Honda inruilt voor een satelliet-Duc. Het is een beetje alsof Lewis Hamilton de overstap maakt van Mercedes naar Alpha Tauri.

Campioni

Uiteraard is dergelijk belachelijk succes reden voor een feestje. En reden voor een marketing-exercitie. Ducati verenigt beide zaken vandaag met het Campioni in Festa evenement in Bologna. Het merk heeft hier een aantal speciale Panigale’s gepresenteerd. Deze vieren de titels en overwinningen die Ducati Corse dit jaar wist te bemachtigen.

Panigale

Er zijn verschillende versies van de Ducati Panigale V4 en de V2, die allemaal in een bijzondere oplage komen. Het aantal units is daarbij een verwijzing naar het racenummer van de kampioenen. De Panigale V4 Bagnaia 2023 World Champion replica, in de gele-kleurstelling die werd gebruikt door het Ducati Lenovo-team in Misano, wordt in een oplage van 263 units gemaakt.

Getalletjes

Ook de andere Ducs komen er in oplages van aparte getallen. Van de Panigale V4 Bautista 2023 World Champion replica 219 units. 111 exemplaren komen er van de Panigale V2 Bulega 2023 World Champion replica. Jorge Martin wordt geëerd met 189 stuks van de Panigale V4 Martin 2023 Racing replica. Meest exclusief is de Panigale V4 Bezzecchi 2023 Racing replica, waarvan er 72 stuks komen. Als de Italianen daadwerkelijk eerlijk tellen in de fabriek tenminste…

Niet alleen een kekke livery

Qua aanpassingen blijft het niet alleen bij een leuke livery. Er zijn ook heuse technische upgrades. Je krijgt een droge STM-EVO SBK-koppeling met negen schijven. Tevens is er de gehomologeerde Akrapovič-demper. Dat bespaart je twee kilo ten opzichte van de standaardgeluiddemper op de Panigale V4. Het Brembo remsysteem is versterkt met Stylema R remklauwen en MCS-hoofdremcilinder met afstandsbediening. De verstelbare voetsteunen zijn van Rizoma billet aluminium. Het plexiglas raampje betreft de raceversie. En zo zijn er nog wat extra fijne details. Zo kan je dus net als Jorge met je hoofd tien centimeter boven het asfalt bochtjes aansnijden.

Buikschuiver

De prijs van dit alles is nog niet bekend. Maar mocht je geïnteresseerd zijn; een gewone Panigale V4 is er momenteel in Nederland vanaf 37.890 Euro. De V2 is ietsje goedkoper en is er vanaf 23.790 Euro. Nog steeds snel genoeg om binnen no-time orgaandonor te worden overigens. Maar dan weet je dus ongeveer vanaf waar je moet beginnen met tellen. Koop dan, of heb jij liever een Diavel dan zo’n buikschuiver? Laat het weten, in de comments!