Helmut Marko over de toekomst van Red Bull Racing

De vaak geïmmiteerde maar nooit geëmuleerde Helmut Marko licht een tipje van de sluier op over de toekomst van Red Bull Racing.

De Formule 1 ligt stil en dat betekent dat wij het moeten doen met smeuïge geruchten rondom Toto Wolff, overzichtjes en vooruitblikken. Aan de ene kant een beetje gezapiger dan harde actie op de baan. Aan de andere kant: het afgelopen seizoen was uiteraard ook wel een tikje eenzijdig. Het mooie aan de winter is altijd dat je weer kan dromen over wat het nieuwe jaar ons allemaal weer gaat brengen. Ferrari naar de titel? De comeback van Mercedes? De verrassing van McLaren of Aston Martin? Het kan allemaal. In theorie.

Want ook kampioenschapsteams vallen uiteindelijk altijd uiteen. Het Ferrari van Schumacher. Het Benetton van Schumacher. Het McLaren van Senna en Prost. Het Mercedes van Hamilton (tenzij die comeback er komt). En dus ook onherroepelijk, het Red Bull van Verstappen. Ooit komt een moment dat of Verstappen zelf of belangrijke teamleden weggaan. Of dat een ander team die extra versnelling vindt om het allemaal nóg beter te doen. De vraag is alleen, wanneer?

Een van de, toch wel stiekeme sleutelfiguren binnen de Red Bull organisatie is de inmiddels 80-jarige Helmut Marko. Formeel ging hij altijd alleen over de rijdersbezetting terwijl Horner de rest voor zijn rekening nam. Maar ‘informeel’ was Marko het verlengstuk van Dietrich Mateschitz, de grote man himself. Inmiddels is die laatste helaas overleden en mede dat doet bij sommigen de vraag opborrelen: hoe lang blijft Marko nog.

De Oostenrijker heeft nog een contract tot en met volgend jaar en onderhoudt een zeer goede band met Max. Die twee zijn ondanks hun forse leeftijdsverschil twee handen op een buik: geen bullshit, recht door zee, doelgericht, soms een beetje horkerig, maar ach, je vergeeft het ze ook weer. Max heeft al vaker aangegeven dat hij de aanwezigheid van zijn ’tweede vader’ bij het team zeer op prijs stelt. Maar nieuwe man Oliver Mintzlaff is volgens de wandelgangen een stuk minder gecharmeerd van Marko. En vice versa schijnt dat niet heel anders te liggen. Bij OE24 geeft Marko antwoord (en toch ook weer niet) op de hete vragen.

Toekomst van Marko bij het team

Helmut geeft te kennen dat hij een verantwoording voelt richting Max en het team, maar dat nog niks beslist is. Hij erkent nog een contract te hebben tot en met 2024, maar het wel te missen dat hij nu niet meer direct met Mateschitz kan bellen. Althans, niet alleen met Mateschitz. ‘De zoon van’ maakt wel deel uit van het ’team’ dat nu de beslissingen maakt. Maar daar is ook de Thaise tak van Red Bull mee gemoeid alsmede dus Oliver Mintzlaff. Je proeft door de regels door dat Marko dit betreurt. Hij geeft ook expliciet aan dat hij het erg jammer vindt dat ‘Didi’ niet deel heeft kunnen nemen in de feestvreugde omtrent het belachelijke succes van afgelopen jaar.

Toekomst Horner bij Red Bull

Als je wint heb je vrienden en dus is er naar verluidt ook interesse van andere teams in Christian Horner. Eerder ging al het gerucht dat Horner door Ferrari aan de mouw was getrokken. Maar Horner lijkt graag te willen blijven bij Red Bull. Wel wil hij graag meer bevoegdheid. Het is toch een beetje gek om teambaas te zijn, maar iemand erbij te hebben lopen die ook belangrijke beslissingen maakt zoals wie er voor je rijdt.

Een ‘oplossing’ hiervoor zou kunnen zijn dat Horner de eindbaas wordt van een nieuw te vormen entiteit waar dan zowel Red Bull Racing als Scuderia Alpha Tauri RB onder vallen. Of dit werkelijk iets toevoegt is de vraag, maar helder is dat Red Bull meer integratie wil tussen het grote team en het zusterteam. Dit zou dan wellicht -op papier- in ieder geval een manier zijn om dat bewerkstelligen. Marko zegt hierover ‘er zijn verschillende stromingen en gedachten. De beslissing hierover, ligt nog open’.

Kerst

Tenslotte wordt Marko ook nog gevraagd of hij van Kerstmis houdt. Het zal je wellicht niet geheel verbazen, dat het antwoord van de Oostenrijker hierop niet onverdeeld positief is. Marko zegt dat deze tijd van het jaar hem eerder op de zenuwen werkt. En dat hij zijn vrije dagen doorbrengt ‘in een zo klein mogelijke cirkel’. Waarvan akte.