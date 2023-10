Een V4 motor, bestaat dat nog eigenlijk?

Jazeker, er is nog een V4 motor!

In de historie van de verbrandingsmotor zijn er een hele hoop verschillende motorconfiguraties geweest. En nee, dat hoeven niet eens altijd motoren te zijn met cilinders, denk bijvoorbeeld aan de rotatiemotor. En als het gaat om motoren met cilinders, dan nog zijn de mogelijkheden eindeloos.

Eentje die je tegenwoordig niet meer ziet is de V4 motor. We kennen wel de V6 (en met nog meer cilinders), maar met minder zie je niet veel. Ja, de V5 van Volkswagen. Dat is echter een ‘VR5’, met een extreem kleine blokhoek (15 graden) zodat de motor één cilinderkop heet.

V4 motoren

Voor de V4 motoren moeten we eventjes graven. Lancia en Ford hebben er gebruikt van gemaakt, evenals sommige Saabs en een Matra (maar dat waren daadwerkelijk dus die Ford units). De Porsche 919 (je weet wel, die hybride racer) heeft een V4-motor. Kijken we naar motorfietsen, dan is het een vrij gebruikelijke layout, met name voor de topmotoren. Veel van de MotoGP-fietsen maken er gebruik van.

Bij Ducati zien we het motortype ook. De Desmosedici heeft een dergelijke motor in de Panigale V4. Dat zijn echter allebei hele sportieve superbikes en het kan zijn dat je liever een allrounder wil, maar dan wel met een dikke motor. Nou dames en heren, die is er in de vorm van de Multistrada 4 S. Het kan ook zijn dat je wel een praktische fiets wil, maar een wat heftiger karakter. Uw gebeden zijn verhoord, want dit is de Ducati Multistrada V4 RS!!

Ducati Multistrada V4 RS

Het gaat om de Ducati Multistada V4 RS. Daarmee heeft Ducati een soort super-SUV onder de motorfietsen. Zie het een beetje als het motorfiets-equivalent van de Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio. Een volbloed motor in een stijlvolle verpakking waar je alle kanten mee opkan, ook een beetje offroad. Multistrada betekent letterlijk ‘meerdere wegen’. Nee, niet naar Rome.

Net als de Stelvio Quadrifoglio maakt de Multistrada V4 RS gebruik van carbon onderdelen voor een lager gewicht. Bij de Alfa heb je een koolstofvezel aandrijfas en motorkap. De Duc heeft de superstructuren in carbon. Nog ietsje exotischer dan de Stelvio dus.

13.500 toeren voor maximale power.

Het leuke is dat je nu op een relatief handelbare bruikbare motorfiets een bom van een motor hebt liggen. Deze levert 180 pk bij 13.500 toeren. Dankzij de desmodromische kleppen kan het blok ook bij lage toeren veel koppel leveren. Een waar kunstukje. Lees in onze techniek-special alles over desmodromische kleppen.

Ducati heeft ervoor gekozen om de motor zo dociel mogelijk te maken. Zodat ‘ie ongeacht het toerental lekker oppakt en doorhaalt. Zo sterk als in de Panigale is het blok niet: die hebben namelijk 220 pk maar zijn iets ‘piekeriger’ qua karakter.

De transmissie heeft verkorte eindreductie om het acceleratievermogen alsnog enigszins te vergroten. Simpel gezegd: hoe korter de overbrengingen, hoe sneller je kunt sprinten. De motor is gekoppeld aan een transmissie met STM-EVO SB droge koppeling.

Kortom, je kunt weer helemaal uit je dak met deze nieuwe pretmachine. Mocht de Multistrada V4 RS net eventjes te veel van het goede zijn voor je, de (iets minder krachtige en heftige) Multistrada V4 S blijft gewoon leverbaar.

Tenslotte de prijzen, want die zijn niet mals. De Multistrada RS kost namelijk 39.990 euro. Slik! Dat is een hoop geld voor een motorfiets. Nu zijn Ducati’s nooit hele goedkope motoren geweest, dus het kan niet als een verrassing komen. Het is echter wel twaalf mille meer dan een gewone Multistrada V4 S. Maar ja, de RS is net even wat leuker en leuker kost altijd geld.

Check hier het filmpje:

Meer lezen? Zoveel motor kun je kopen van je vakantiegeld!