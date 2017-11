Dude doet aanzoek zoals het een petrolhead betaamt

Deze kerel greep zijn once in your lifetime-kans met beide handen aan.

Hoe vaak krijg je de kans om in het bijzijn van een F1-auto je vriendin ten huwelijk te vragen? Precies. Renault is dit jaar alweer 40 jaar actief in de Formule 1. Het automerk had ter gelegenheid van deze mijlpaal een leuke actie in het Verenigd Koninkrijk lopen. Wie een proefrit met een Renault Sport Clio kwam maken, had de kans om een rit in een echte Formule 1 auto te winnen. Welke gezond denkende jongeman wil dat nou niet?

De 27-jarige Matthew Creed was de winnaar van de actie. Hij mocht met een vriend/vriendin/familielid naar Paul Ricard komen in Frankrijk op uitnodiging van Renault Sport. De Engelsman besloot zijn 24-jarige vriendin mee te nemen.

Voordat er werd gereden met de F1-auto, kregen de twee eerst uitgebreide oefeningen op Paul Ricard. Er werd onder meer gereden in een Formula Renault 2.0 racer om alvast aan de snelheid te wennen. Uiteindelijk was het zover en mocht er gereden worden in een 800 pk sterke F1-auto van Renault.

Tegen het einde van de dag doet Creed iets dat zijn vriendin niet zag aankomen. Tussen de benzinedampen gaat de Engelsman op zijn knieĆ«n en vraagt hij zijn 24-jarige ten huwelijk. Creed kreeg een ‘ja’ te horen. De staff van Renault Sport schoot van het event de nodige plaatjes. Je checkt ze in de gallery.