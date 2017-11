Waarom deze McLaren P1 extra bijzonder is

Nee, het ligt niet aan de lak.

McLaren bouwde slechts 375 productie exemplaren van de P1. De meeste P1’s bevinden zich vermoedelijk in een garage en maken maar weinig kilometers. Ook deze P1 heeft slechts 300 mijl (482 km) op de teller staan. Hier zit een reden achter.

Voor de P1 in productie ging, maakte McLaren enkele prototypes. 14 stuks om precies te zijn. Met deze P1 XP’s werden bijvoorbeeld crashtesten uitgevoerd. Ook werden extreem koude, of juist extreem warme plekken op aarde bezocht met deze auto’s. McLaren wilde 100% zeker zijn dat de P1 tot in de puntjes zou kloppen.

Een pre-productie P1 in deze staat is zeldzaam. Dit komt omdat McLaren deze P1 gebruikte om proeven uit te voeren met de versnellingsbak. Geen ijzige of snikhete omstandigheden dus. Daarnaast werd de auto later omgebouwd in GTR-spec en was de P1 een showcar in Genève en New York. Toen de P1 niet meer nodig bleek voor McLaren, werd de auto omgebouwd naar een productiespec. De hypercar lijkt nu op al die andere 375 P1’s. Namelijk een ‘gewone’ productieauto. De XPOS-sticker en embleem verraadden echter het feit dat dit niet zomaar een P1 betreft.

De P1 is nu in handen van Tom Harley en de Britse hypercar staat te koop. Een prijs is niet bekendgemaakt, maar verwacht geen prijspakker. Het gaat hier immers om een zeer bijzonder model.