Dude rijdt met zijn Volkswagen 10.000 kilometer naar Europa

En dat om een gaaf VAG-feestje bij te wonen.

Soms besef je niet hoe goed we het hebben in Europa. En dan heb ik niet over zaken als zorg, onderwijs of andere shit waar we het hier niet over gaan hebben, maar op autogebied! De Nürburgring en Hockenheim op een paar uurtjes rijden, het prachtige Spa-Franchorchamps is niet ver van ons vandaan en om nog maar te zwijgen over de Europese auto-events die georganiseerd worden. Van een 24u van Le Mans tot 100% Tuning in Ahoy. Oké, dat laatste is een grapje, maar je begrijpt mijn punt.

Om echt te beseffen hoe goed we het hebben moeten we eens kijken naar niet-Europeanen die jaloers zijn op dit soort evenementen. Sommige petrolheads laten het er niet bij zitten en vliegen naar ons continent om één of meerdere auto gerelateerde evenementen bij te wonen. Er is één petrolhead die het wel heel serieus neemt en zijn naam is Jefferey Li. Deze meneer is afkomstig uit China.

Li heeft besloten om naar Wörtherseetreffen te komen. Het event begint over 12 dagen. Deze meneer pakt echter niet het vliegtuig naar Oostenrijk, maar is in de auto gestapt. Geheel in stijl met het evenement is dat een Volkswagen Passat Variant van de B2-generatie.

Niet de meest luxe auto om 10.000 kilometer te rijden, maar Li doet het gewoon. Hij vertrok vanuit Guangzhou, een miljoenenstad in Zuid-China. De havenstad ligt in de buurt van Shenzen en Hong Kong. Via Mongolië, Rusland, Letland, Litouwen, Polen, Tsjechië naar eindbestemming Oostenrijk.

Een groot deel van de reis zal door Rusland plaatsvinden, waar Li op dit moment ook is. Via Instagram deelt de Passat-rijder zijn avontuur met de rest van de wereld. Zijn reis is niet onopgemerkt gebleven. Meerdere kranten hebben inmiddels over zijn verhaal geschreven en vandaag de dag telt zijn Instagram-profiel meer dan 18.000 volgers. Check enkele beelden van zijn trip hieronder.