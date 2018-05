VW-jongeren dromen twee eigenaardige bolides op

Het publiek langs de Wörthersee wordt zowaar een beetje jonger.

Het Wörthersee-tuningsfeestje gaat vandaag dan echt van start en dat betekent dat er flink wat VAG-bolides richting Oostenrijk af zullen reizen. Afgezien van de grote schare auto’s die de bezoekers zelf meenemen, zijn de fabrikanten ook duidelijk aanwezig. Naast de nieuwe, überhete Volkswagen Golf GTI, zien we de formatie uit Wolfsburg nog een tweetal unieke wagens meenemen.

De unieke Golfjes zijn echter niet gemaakt door werknemers met tientallen jaren ervaring in de broekzak, maar door 29 jonge leerlingen van de autofabrikant. De jongeren, die allemaal tussen de 18 en 23 jaar oud zijn, hebben hedendaagse technieken (3D-printen, CAD) gebruikt om de auto’s te maken. Dat is niet het enige, want de auto zelf is voorzien van allerlei apps die verschillende speciale functies in de auto kunnen besturen via de smartphone.

De eerste van de auto’s is de Golf GTI Next Level. De wagen beschikt over een 411 pk sterke 2-liter benzinemotor en een zeventraps DSG-automaat. De GTI heeft een speciale bodykit met diffuser, exclusieve velgen en een redelijk ongeïnspireerde kleurstelling. Zoals de naam al doet vermoeden is de wagen voorzien van talloze handige, maar onnodige extra’s. De Next Level heeft o.a. een uitklapbaar LED-scherm, een LED-vloer met verlichting en 3D-geprinte speakers en subwoofers.

De tweede wagen, de Golf Variant TGI GMOTION, slaat bovenstaande interessantdoenerij over en focust zich vooral op het uiterlijk, evenals de krachtbron. De wagen heeft geen standaard benzinemotor, maar een 1,5-liter TGI-motor op natuurlijk gas. De 131 pk sterke Variant heeft eveneens een zeventraps DSG-bak en is vierwielaangedreven. De wagen heeft een coil-over ophanging, die tot 40 millimeter verlaagd kan worden.