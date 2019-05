Warme broodjes: 16x Porsche 992 op Nederlands kenteken

Waar deelt Porsche de nieuwe 911 uit? De 992 vult in rap tempo het Nederlandse straatbeeld alsof het een goedkope A-segmenter is.

De nieuwe Porsche 911. Alleen al die zin is magisch toch? De 911 is en blijft een icoon. Over smaak valt niet te twisten en met name de gewijzigde achterkant is een puntje van discussie. Het zal Porsche allemaal een zorg zijn, de 992 is een hit en voorlopig duiken wekelijks spots op van de nieuwe 992 op Autojunk. In dit artikel een overzicht van de nieuwe elfjes die tot nu toe gespot zijn. De meeste eigenaren kiezen voor grijs of zwart, gelukkig zijn er ook een aantal 992’s gespot die wél opvallen. De goedkoopste uit dit lijstje kost 188.816 euro, de duurste ruim 218.000 euro.

Wat naar voren komt in dit voorlopige lijstje is dat er voornamelijk gekozen wordt voor de 4S. Men lijkt massaal voor de vierwielaangedreven variant te kiezen ten opzichte van de achterwielaangedreven Carrera S. Porsche Nederland had niet direct een verklaring hoe dit zou komen. Bij de 991 werd vooral gekozen voor een 4S vanwege de dikkere heupen. De bredere body is standaard op de 992, of je nu een Carrera S of Carrera 4S koopt. Porsche Centrum Gelderland meldt dat men vooral kiest voor de 4S vanwege een extra stukje veiligheid. De meerprijs voor een 4S ten opzichte van een S is dermate klein (ongeveer 10.000 euro) dat klanten toch voor de 911 met vierwielaandrijving gaan. In het geval van Porsche Centrum Gelderland kiezen ongeveer 65 procent van de 992-klanten voor een 4S. Wouter schudde hier op de redactie zijn hoofd en riep heel hard ‘watjes!’. Porsche Nederland zegt dat één derde van de klanten kiest voor een 992 Carrera S en twee derde opteert voor de 992 Carrera 4S. Dit zijn verkopen van de Cabrio en Coupé gecombineerd.

911 Carrera 4S – zwart – 188.816 euro

Een zwarte 911 in zijn natuurlijke habitat (Amsterdam).



911 Carrera 4S – zwart – 189.164 euro

Deze 992, gespot in Leiden, is geheel zwart uitgevoerd. Batman-style!



911 Carrera 4S – zwart – 195.586 euro

Zwart blijkt een populaire kleur, de derde 992 uit dit lijstje komt wederom met deze tint



911 Carrera S – rood – 196.965 euro

De eerste achterwielaangedreven 992 uit het lijstje. Met gelijk een goede kleur.



911 Carrera 4S – grijs – 197.255 euro

Grijs staat de 992 heel goed. Zeker zo in deze samenstelling.



911 Carrera 4S – grijs – 199.255 euro

Een beetje flets, deze grijze Porsche.



911 Carrera 4S – rood – 200.337 euro

Deze 911 lijkt sterk op het andere rode exemplaar uit dit lijstje.



911 Carrera S – zwart- 200.633 euro

Kijk, zo kan het ook. Een 992-eigenaar (m/v) die niet bang is om dingen anders te doen.



911 Carrera 4S – grijs – 201.923 euro

eerlijkheid gebiedt te zeggen dat dit geen hele spannende 911 is.



911 Carrera 4S – zwart – 204.545 euro

Wel 911 rijden, niet willen opvallen. Naast een flinke M760Li oogt de 992 bijna klein!



911 Carrera 4S – grijs – 206.854 euro

Van deze kleur grijs kan de schrijver van dit artikel nooit genoeg krijgen.



911 Carrera 4S – grijs – 212.567 euro

De eerste cabrio van het lijstje.



911 Carrera 4S – grijs – 214.484 euro

Het neusje kan de stoep bijna proeven. Met een prijskaartje van ruim 214k behoort deze 911 tot de top drie van dit lijstje als het gaat om de duurste exemplaren.



911 Carrera 4S – grijs – 216.957 euro – 911 Carrera S Cabriolet – wit – 190.850 euro

Wat is beter dan één 911? Twee 911’s natuurlijk.



911 Carrera 4S – grijs – 218.456 euro

Gele remklauwen op deze grijze 911. Wie weet wat voor opties deze eigenaar nog meer aangevinkt heeft. Het is in elk geval de duurste 992 tot nu toe gespot op Autojunk!