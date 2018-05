Mercedes bewijst: echte legendes sterven nooit

Waarschijnlijk heeft Mercedes een geheim lab waar ze Proxofim maken.

Decennialang was het een vaste waarde in het gamma van Mercedes: de aloude G-Klasse. Zoals alleen de beste popsterren kunnen doen, wist de G zichzelf telkens weer door te ontwikkelen en nieuwe doelgroepen aan te spreken. Van utilitaristisch voertuig voor stoere soldaten tot statussymbool voor hete huisvrouwen, de G kon het allemaal. Dit jaar kwam er echter eindelijk een einde aan de zegetocht van de originele G-wagon. Mercedes verving het model na een kleine veertig jaar met een volstrekt nieuwe auto.

Althans, dat dachten we. Echter, niks is minder waar! De originele W461 (het ‘Professional’ model) zal namelijk stiekem nog ‘gewoon’ een tijdje doorgebouwd worden, zo bericht Road & Track. Er is voorlopig nog geen einddatum gesteld. Magna Steyr zal de auto alleen blijven bouwen voor bepaalde landen. Je kan er echter sowieso geen meer kopen als normale consument, want de auto’s zijn bedoeld voor legers en andere overheidsinstanties. Het verhaal lijkt in die zin een beetje op wat Ford deed met de Crown Victoria, nog zo’n legende die door bleef ademen nadat ‘ie al ratelend en hijgend een kussen op het hoofd gedrukt kreeg.

Overheden kunnen de originele G-klasse bestellen als traditionele ‘station’, als 6*6 of als ‘chassis met cabine’. In het laatste geval kan je zelf besluiten wat je met de achterkant van je G doet. Idee├źn hiervoor zijn welkom in de comments.