Duits bedrijf vindt dat we meer niches nodig hebben

Alle auto's moeten het beste zijn van alle werelden.

Of het nou puur marketinggezeik is of echte noodzaak: tegenwoordig bestaat elk type auto denkbaar. Dat is veelal het werk van grote Duitse automerken (BMW X6, Mercedes CLS, Audi Q3), maar ook Japanners kunnen er wat van. Wat te denken van de Nissan Murano Cross Cabriolet? Want het is echt wel heel cool om een combi te hebben van een crossover – wat weer een combi is van een stationwagon en een SUV – en een sportwagen/cabriolet. Het resultaat is net als met veel niches: hij is te log voor een sportieve cabriolet, hij is de onpraktisch voor een crossover en te traag voor beiden. De hele cabriomarkt is door ons beperkte aantal zonnige dagen sowieso een nichemarkt, zelfs bij cabrio’s die nog zin hebben, zoals de Mercedes SL.

Dus wat is de vreemdste auto met een cabriodak? De Murano, of zijn spirituele ‘opvolger’, de Evoque Cabrio? Tijdens de CMT in Stuttgart deze week (een kampeerbeurs) doet het Duitse Skydancer een duit in het zakje. De Apéro is een cabriocamper. Die heeft nog niemand uitgevonden, namelijk. Maar het is eigenlijk best een goed idee: kamperen en tegelijkertijd genieten van de open lucht. Nou doe je dat ook als je een klapstoeltje buiten zet, maar goed.

De Apéro is zoals bijna alle campers gebaseerd op de Fiat Ducato. Diens 150 pk sterke 2,3 liter motor maakt van de drie ton zware camper geen strepentrekker, maar dat is niet belangrijk. Met 100 km/u naar Zuid-Frankrijk cruisen gaat prima met deze motor. Het dak is elektrisch bedienbaar en voorziet het hele inzittendencompartiment van open lucht. Naast wat ontwikkelingsfoto’s en de oude Skydancer (een one-off op basis van een Mercedes Atego) is beeldmateriaal schaars, maar er is wel een 3d-interieurmodel. Die check je hier.

Alle luxe van de Apéro komt met een prijs: 128.520 euro. Met opties lukt de 150 ruggen ook wel. Prijzig, maar dan rijd je wel in ’s werelds eerste cabriolet-camper. Past goed naast je luxe sedan-SUV-pickup.